Chris Eubank Jr., está seguro que sería el oponente ideal para la superestrella mexicana Saúl “Canelo” Álvarez, actual campeón indiscutido de peso súper mediano.

A principios de agosto Eubank, contendiente de peso mediano, detuvo a Liam Smith en su revancha, después que este lo noqueara en enero en su primera pelea.

Por su parte, el mexicano está próximo a enfrentarse a Jermell Charlo, campeón indiscutible de peso mediano junior, defendiendo su estatus de indiscutible el próximo 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Sin embargo, Eubank considera que es la opción más lucrativa para Canelo.

"Canelo se dirige hacia dinero y no puedo pensar en ninguna pelea con mayor dinero que no sea conmigo. Sé que quiere pelear en el Reino Unido y es un gran mercado enorme, pero no hay muchos muchachos ahí a quienes la gente quiera ver pelear, más que a Canelo y yo", afirmó Eubank a Sky Sports.

A pesar de que Eubank se ve a sí mismo como el 'lado A' contra la mayoría de los oponentes, reconoce que en el caso de Canelo, será el mexicano quien establezca las reglas en caso de conversar para llevar a cabo el encuentro.

"Es difícil apuntar a Canelo. No se puede apuntar a él; cuando quiera venir y pelear, lo hará. Examinará las opciones y hará lo que quiera. Él establece las reglas y hace lo que quiere, sube o baja de peso, tiene cinturones en diferentes divisiones y hace todas las cosas que otros peleadores nunca podrían", señaló Eubank.

Canelo ha conquistado su estatus gracias a su sólido curriculum, en el que suma derrotas a peleadores británicos de la talla de Callum Smith, Liam Smith, John Ryder, Amir Khan, Billy Joe Saunders, Matthew Hatton, Rocky Fielding y Ryan Rhodes.

Pero Eubank cree que se haría un mejor trabajo que los oponentes anteriores de Canelo.

"Lo llaman el asesino británico y la gente sabe que no voy a caer sin defenderme, no entraré al ring y congelarme", sentenció Eubank.