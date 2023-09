El peso mediano Chris Eubank Jr., dejó en claro que es el encargado de tomar las decisiones acerca de un posible choque con Conor Benn, invicto peso welter.

Su pelea estaba programada para octubre pasado, pactada en las 157 libras, sin embargo, el encuentro se cayó después que Benn diera positivo a una sustancia prohibida en la semana del evento.

Meses atrás a Benn se le autorizó oficialmente a boxear por el Panel Nacional Antidopaje, pero su decisión fue apelada por la Junta de Control de Boxeo Británica y por el Antidopaje del Reino Unido.

En ese sentido, Eubank con relación a la fecha, peso y ubicación, cree que él es quien debe tomar todas las decisiones con respecto a cualquier negociación para chocar con Benn, al considerar que, por su posición, perdió todos los beneficios.

"Perdió todos sus privilegios cuando falló en las pruebas de drogas hace un año. Yo soy el lado A y quien toma las decisiones en el encuentro. Si la pelea sucederá, no puedo decirlo, Benn todavía tiene muchos problemas que resolver y yo tengo mis opciones para sopesar", señaló Eubank en conversaciones con Sky Sports.

"Particularmente considero que la pelea no necesita ser apresurada de ninguna manera. Benn no irá a ninguna parte. El momento será el adecuado y él necesita ser completamente absuelto de la situación que lo rodea. No puede haber ninguna apelación ante la Junta, y no puede permitir que ninguna agencia de drogas lo tenga en una lista de sustancias prohibidas o cualquiera que sea el caso”, explicó Eubank.

"Benn necesita estar al 100 por ciento y claro para que esa pelea se lleve a cabo. Para mí, en este momento, no lo está. Por eso no puedo decir cuándo sucederá esa pelea, pero la haermos", sentenció.

Hace unas semanas Eubank se enfrentó en revancha para reivindicarse con una detención ante Liam Smith, ex campeón mundial, que lo noqueó en enero pasado sorpresivamente en el cuarto asalto.