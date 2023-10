Faltan solamente dos días para el evento de deportes de combate del milenio. El campeón mundial completo CMB y lineal de boxeo Tyson “The Gypsy King” Fury y el campeón mundial completo lineal de la MMA Francis Ngannou, se enfrentarán este sábado, 28 de octubre en la Kingdom Arena de Riyadh, Arabia Saudita.

La esperada batalla entre gigantes dará inicio a Riyadh Season, uno de los festivales de entretenimiento líderes en el mundo, que se lleva a cabo durante los meses de invierno en la ciudad más grande del Reino.

Promocionada por Queensberry, Top Rank y GIMIK Fight Promotions, la cartelera Fury-Ngannou será transmitida en vivo por Top Rank en ESPN+ PPV en los Estados Unidos comenzando a las 2 p.m. ET/11 a.m. PT. Con un precio de $79.99 en todos los distribuidores, también estará disponible a través de proveedores de pago por evento por cable y satélite.

La cartelera de pago por evento estará repleta de pesos completos y contará con un duelo a 12 asaltos entre los invictos británicos Fabio Wardley (16-0, 15 KOs) y David Adeleye (12-0, 11 KOs), junto con una pelea a 10 asaltos entre el ex campeón mundial completo Joseph Parker (32-3, 22 KOs) y el noqueador canadiense Simon Kean (23-1, 22 KOs).

El demoledor de Montreal, Arslanbek Makhmudov (17-0, 16 KOs), peleará contra Junior Anthony Wright (20-4-1, 17 KOs) en un combate a 10 asaltos, y Moses Itauma (5-0, 3 KOs) abrirá la transmisión de pago por evento en un duelo a seis asaltos contra Istvan Bernath (10-1, 8 KOs).

En la conferencia de prensa del jueves, un evento lleno de acontecimientos que incluyó a un animado John Fury (papá de Tyson), esto es lo que los pugilistas dijeron:

DAVID ADELEYE:

“Faltan dos días para la noche del sábado. Las palabras han terminado y ahora veremos qué tan duro es mi rival”.

“No es lo mismo que yo. Veo sus gestos y cómo se comporta. Simplemente no somos iguales. Pero realmente no pienso en eso. Lo que importa es lo que sucede en la noche de la pelea. Lo que él hace aparte de eso realmente no me preocupa”.

“¿Qué va a pasar cuando lo lleve a aguas profundas? Sé que nunca ha enfrentado a un golpeador como yo. No pienso, lo sé”.

“No es nada personal hacia él. Simplemente odio cómo habla, y habla como si fuera un profesional experimentado de muchos años. El hombre apenas ha tenido 16 peleas, realmente no lo entiendo”.

“No es un buen boxeador. Solo puede pelear de una manera, y eso es ir hacia adelante. No tiene inteligencia en el ring. Puedo ir hacia atrás y sé que Wardley me seguirá. No es lo suficientemente inteligente como para ver que estoy preparando trampas. Y la noche del sábado, todos lo verán”.

FABIO WARDLEY:

"Es un escenario muy especial para una noche muy especial. Hay mucho que esperar en esta cartelera, pero creo que la pelea entre David y yo ha capturado mucha atención. Mucha gente está interesada. Y estoy deseando tener una gran noche”.

“No se ha enfrentado a nadie de ningún valor o de ningún nivel, así que no hay nada en sus peleas previas para que yo mire y diga ‘Ok, tal vez ha mostrado esto u otra cosa.’ No he visto nada que me haya hecho considerar eso, así que todo es humo y espejos para mí”.

“Podría decir yo que seré el primer hombre en vencerlo, pero creo que hubo alguien más en su récord que prácticamente lo venció, pero supo cómo obtener una decisión en su casa, así que tal vez seré el primero en papel. Pero creo que una amplia audiencia en la comunidad del boxeo ha visto que hay fallas en su boxeo que han sido explotadas. Y cuando se pone caliente la cosa, como él dice, cree que sabrá cómo nadar, pero cuando se estaba ahogando antes, no sabía qué hacer”.

JOSEPH PARKER:

“Aunque estuviera peleando contra Tyson Fury, no creo que haya nada más que pudiéramos haber hecho en el campamento. Hemos entrenado muy duro para Simon Kean. Y lo respetamos como peleador. Sabemos que tiene muchos nocauts, así que hemos hecho todo lo posible para estar lo más preparados que podamos para este desafío. Voy a seguir el plan de Andy Lee y le voy a golpear la cara”.

SIMON KEAN:

“Este es un gran desafío para mí. Esta semana, Joseph dijo que quiere noquearme. Por supuesto que quiere noquearme, y yo también quiero noquearlo. De eso se trata el boxeo. Sé que tengo un gran desafío y que necesitaré una gran actuación para obtener la victoria, pero tuve un campamento realmente bueno y estoy listo para sorprender al mundo.”

ARSLANBEK MAKHMUDOV:

“Tiene una buena defensa. Es rápido. No es tan alto como mis otros rivales, así que eso va a ser un buen cambio para mí. Nunca puedo decir que lograré el nocaut, pero haré lo mejor posible y todo vendrá de eso. Voy a dar una buena actuación”.

JUNIOR ANTHONY WRIGHT:

“Estoy en el gimnasio todo el tiempo. Entreno como si no tuviera nada más que hacer. Aproveché la situación, y aquí estoy. Definitivamente va a ser una buena pelea porque también soy un noqueador. Va a ser una de las mejores peleas”.

MOSES ITAUMA:

“No voy a entrar y buscar el KO. Pero obviamente, voy a entrar y dar lo mejor de mí. Y ojalá que venga el KO. Al final del día, nadie puede predecir el futuro, pero si entro y doy el 100 por ciento, entonces saldré victorioso”.

Sábado, 28 de Octubre

Top Rank on ESPN+ Pay-Per-View (2 p.m. ET/11 a.m. PT)

Tyson Fury vs. Francis Ngannou, 10 rounds, peso completo

Fabio Wardley vs. David Adeleye, 12 rounds, peso completo

Joseph Parker vs. Simon Kean, 10 rounds, peso completo

Arslanbek Makhmudov vs. Junior Anthony Wright, 10 rounds, peso completo

Moses Itauma vs. Istvan Bernath, 6 rounds, peso completo

SOBRE RIYADH SEASON:

La capital de Arabia Saudita alberga uno de los eventos de entretenimiento más grandes del mundo cada año durante el invierno. Desde el inicio de la Riyadh Season en 2019, el festival ha recibido a visitantes de todas partes del mundo para disfrutar de miles de conciertos, eventos deportivos, experiencias culinarias y otros eventos culturales únicos. En 2023, la Riyadh Season comenzará el sábado, 28 de octubre con una ceremonia de apertura espectacular y una histórica batalla de boxeo entre Tyson Fury y Francis Ngannou.