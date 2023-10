El legendario promotor inglés Frank Warren está especialmente seguro de que el campeón de peso pesado que copromueve, Tyson Fury, se enfrentará a Oleksandr Usyk en su pelea de unificación del título.

Warren espera que Fury salga de su pelea sin título a 10 asaltos contra el novato Francis Ngannou, el sábado por la noche, sin cortes ni lesiones que retrasarían su enfrentamiento con Usyk. Ya sea que Fury de Inglaterra (33-0-1, 24 nocauts) y Usyk de Ucrania (21-0, 14 nocauts) finalmente peleen a finales de este año o principios de 2024, Warren espera que el británico de 6.9 pies aproveche la debilidad que casi le costó el invicto. Usyk ganó sus cinturones FIB, AMB y OMB contra Daniel Dubois en su última pelea.

El promotor británico criticó a Fury-Usyk durante una entrevista reciente con TNT Sports Boxing y replicada por BoxingScene.

“Simplemente creo que es el mejor peleador”, dijo Warren, cuya compañía, Queensberry Promotions, representa a Fury junto con Top Rank Inc. de Bob Arum. "Sabes, miro, he estudiado a mis peleadores y he mirado en Usyk y he visto la mayoría de sus peleas ahora, y muchas peleas de aficionados. Y sé cuál es su debilidad, y fue una mala suerte que no fuera así; ciertamente quedó expuesta y se demostró en su última pelea dónde es vulnerable. Es muy vulnerable al cuerpo. Y, ya sabes, no quiero volver a repasar todas las cosas con Daniel, pero él mostró esa debilidad”.

“Y Tyson, creo que Tyson obviamente también es consciente de eso. Y, ya sabes, me gusta Tyson. Sólo tengo que gustarme. Tiene un tremendo ritmo de trabajo, Usyk. Es valiente, es fuerte, pero está con alguien que creo que es el mejor peso pesado de su generación. Y creo que él estaría, en cualquiera de las generaciones, en cualquier época o generación, estaría allí con ellos”.

Dubois derribó a Usyk con lo que pareció ser un golpe casi al cuerpo durante el quinto asalto de su pelea por el título el 26 de agosto en Wroclaw, Polonia. El árbitro Luis Pabón dictaminó que fue un golpe bajo, lo que le dio a Usyk tiempo suficiente para recuperarse.

Usyk regresó para derribar a Dubois (19-2, 18 nocauts) una vez al final del octavo asalto y principios del noveno, cuando el londinense Dubois fue noqueado en el Tarczynski Arena Wroclaw.

La tan esperada pelea entre Fury, de 35 años, y Usyk, de 36, se organizó el mes siguiente. Se anunció oficialmente el 29 de septiembre.

Fury figura en la casa de apuestas FanDuel como favorito 20-1 para vencer al camerunés Ngannou, un contundente ex campeón de peso pesado de UFC que hará su debut en el boxeo profesional. Fury-Ngannou encabezará los programas de PPV.