Carl Froch, ex campeón de peso súper mediano, no mostró mayor sorpresa cuando observó los videos de entrenamiento de Fancis Ngannou, que se publicaron recientemente.

Ngannou, ex campeón de UFC está programado para enfrentarse a Tyson Fury, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en un combate sin título que se celebrará el próximo 28 de octubre en Arabia Saudita.

Ngannou, hará su debut en el boxeo profesional y para eso está bajo los entrenamientos de Mike Tyson, excampeón mundial indiscutible. Sin embargo, durante el entrenamiento, bajo la compañía de Dewey Cooper, el camerunés parecía algo lento con las manos y se pudo observar algo de cansancio al culminar la demostración.

"Esta es una sesión de sparring, probablemente el sparring más fácil que haya tenido. No me importa que Ngannou sepa de golpes, una mula puede patear muy fuerte, pero nunca podrá alinearlo", ejemplificó Froch en declaraciones a Best Gambling Sites.

Se teme a Ngannou por su poder de golpe, aunque Froch no espera que aterrice, por el contrario, espera una derrota completa a manos de Fury, quien ya se prepara para medirse a Oleksandr Usyk, en una pelea indiscutible de alto nivel en los próximos meses.

“A Fury no le preocupará que lo golpee el monstruo de Ngannou, aunque sus golpes en las almohadillas se ven terribles. Tiene el aspecto que esperaría de un novato en peleas cero; lento, torpe, rígido... ¿cómo se acercará a Fury? Le destrozará la cabeza por completo”, sostuvo Froch.

"El anuncio de Fury-Usyk es el momento perfecto. Lo que Frank Warren se ha dado cuenta es que Fury-Ngannou no atrae a la audiencia adecuada, es para la audiencia cruzada de Misfits, así que al anunciar Fury-Usyk definitivamente está sucediendo. De repente, todos prestan atención y ahora probablemente todos sintonizarán la pelea de Ngannou porque ahora hay interés en cómo se verá Fury. Es el momento perfecto para el anuncio y los escépticos dirán: '¿Qué pasa si Fury se lesiona?'", precisó el ex campeón de peso supermediano.