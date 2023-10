Tyson Fury, campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quedó sorprendido por lo dificultad para vencer al veterano de MMA Francis Ngannou a quien le ganó por decisión dividida en diez asaltos en el Kingdom Arena en Riyadh, Arabia Saudita, el pasado sábado por la noche.

Los puntajes fueron 96-93 y 95-94, lo que anuló un puntaje de 95-94 para Ngannou.

Fury, el favorito por los observadores y apostadores, cayó en el tercer round de la pelea debido a una mano izquierda en contra. Se mantuvo alejado de Ngannou hasta que sonó la campana para finalizar el asalto.

“El Rey Gitano”, venía de un descanso de 11 meses y parecía tener muchos problemas con el estilo y el poder de Ngannou. Además de la caída, sufrió un corte en la frente debido a un gancho de Ngannou.

En los ocho primeros rounds, Fury parecía estar sin aliento y se encontró en problemas mientras Ngannou preparaba combinaciones en el interior. Sin embargo, Fury tuvo la mayor parte de su éxito al mantenerse en movimiento y lanzó su jab.

"Eso no estaba en el guion. Es un gran peleador, es fuerte, un gran pegador y mucho mejor como boxeador de lo que pensábamos. Es un hombre muy torpe y es un buen golpeador, lo respeto mucho, antes y después de la pelea", reconoció Fury.

“Era muy incómodo, no se acercaba, estaba retrocediendo y esperando a que yo lanzara mis golpes y luego intentara contraatacar. Es un buen peleador y me ha dado una de mis peleas más duras en los últimos 10 años”, agregó el campeón del CMB.

“La caída es parte del boxeo. Me quedé atrapado detrás de la cabeza otra vez, no me dolieron las piernas ni nada. Estaba bien, me levanté y era lo que era. Volví a mi boxeo. No sé qué tan cerca estuvo. Pero obtuve la victoria y es lo que es”, enfatizó Fury.