Tyson Fury respondió con incredulidad cuando le informaron el martes por la noche que uno de sus copromotores, había declarado momentos antes que no debería negociar con Francis Ngannou.

Bob Arum le recordó a Frank Warren, el otro copromotor de Fury, las consecuencias casi costosas cuando Fury, de 6.9 pies, fue agresivo contra Deontay Wilder, quien derribó a Fury dos veces durante el cuarto asalto de su tercera pelea hace dos años. Fury se recuperó de ese problemático cuarto asalto, derribó a Wilder a la lona por segunda vez en el décimo asalto y noqueó brutalmente al ex campeón de peso pesado del CMB en el undécimo asalto.

La notable recuperación de Fury frente a Wilder en octubre de 2021 es una de las razones por las que el atlético, fuerte e invicto campeón del CMB está completamente seguro de poder enfrentarse al duro Ngannou, una estrella de las artes marciales mixtas que hará su debut en el boxeo profesional el sábado por la noche en Riad, Arabia Saudita.

“Compórtate”, dijo Fury en broma a Dev Sahni de Queensberry Promotions durante su gran llegada a Riad. “Puedo pararme y negociar con cualquiera. Me puse de pie y peleé con Wilder. Me puse de pie y peleé con Wladimir [Klitschko]. Me levantaré y pelearé con esta pequeña perra”.

Sahni le recordó a Fury que Ngannou de Camerún está en el Libro Guinness de los Récords por haber lanzado el golpe más fuerte.

“¿Quién dice?”, respondió Fury. “Bueno, no he intentado golpear, así que él no me ganó. Vencí al mayor pegador del boxeo y lo noqueé. Así que sí, hasta que me gane, sólo podrá soñar con ese récord. El mayor pegador en los deportes de combate: yo”.

Ngannou ha declarado a lo largo de esta promoción que no está seguro de si el atrevido británico peleará con su pie delantero o si empleará una estrategia más segura porque ya firmó un contrato para oponerse a Oleksandr Usyk (21-0, 14 nocauts). 23 de diciembre o en algún momento a principios de 2024. Incluso Fury (33-0-1, 24 nocauts) moderó las predicciones recientes durante sus grandes llegadas de que presionará la acción contra Ngannou y sugirió que usará su habilidad de boxeo para superar en puntos. el ex campeón de peso pesado de UFC.

"Bueno, podría darles un nocaut, o podría darles una hábil actuación de boxeo maestro, sin dejar que el hombre feo me toque ni una sola vez", dijo Fury. “Eso sería increíble, ¿no? Vamos, empieza a bailar, triplica el jab como Apollo Creed, pega y muévete, Rocky, pega y muévete. Los vagabundos se pelean, ¿no? Puedes ir a un pub y ver dos trozos grandes golpeándose [el relleno] entre sí. Pero lo que puedo hacer es sólo un regalo de Dios. No mucha gente puede hacer lo que yo puedo hacer: girar y moverme, doblarme, triplicar el jab, seguir cuatro manos derechas detrás, deslizarme y contraatacar con las manos hacia abajo. Es como un regalo único”.

La casa de apuestas FanDuel enumera a Fury como favorito 20-1 sobre Ngannou, frente a 13-1 la semana pasada. La pelea entre Fury, de 35 años, y Ngannou, de 37, encabezará eventos de pago por evento de cinco peleas en el Reino Unido y Estados Unidos.