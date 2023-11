En un combate que se extendió a los 10 asaltos, Tyson “El Rey de los Gitanos” Fury, campeón lineal pesado con el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), conquistó una ajustada victoria por decisión dividida sobre el campeón pesado de la UFC y debutante en el boxeo, el camerunés Francis Ngannou, el pasado sábado por la noche en el Boulevard Hall, en Riyadh, Arabia Saudita.

Sin embargo, tras el resultado, Fury elogia a Ngannou y, contrario a los comentarios anteriores, ha negado las acusaciones de que subestimó a su rival.

“No se le puede quitar nada a Ngannou. Es un buen peleador y me dio una gran pelea y eso fue todo. Entrené y me preparé muy bien. No creo que tenga excusa ni nada. Es boxeo, algunos días son buenos, pero otros no. Sigue adelante y continúa", expresó Fury a Boxing King Media.

Fury era un gran favorito contra el ex campeón de UFC, que estaba realizó su debut profesional en el boxeo y logró derribar al “Rey de los Gitanos” en el tercer asalto, ofreciendo un choque de guantes competitivo, exhibiendo que Fury no parecía haber entrenado en su mejor momento, estaba teniendo problemas con el estilo de Ngannou.

Sin embargo, Fury explicó que entrenó muy duro para el concurso, pero ahora le toca medirse en un enfrenamiento indiscutible planificado con el campeón de peso pesado de la FIB, IBO, AMB y OMB, Oleksandr Usyk.

"Normalmente cuando los medios dicen que no coincide, que no vale la pena verlo y eso, normalmente es una noche difícil. Si no hubiera entrenado como lo hice, probablemente no habría superado esa pelea. Golpea fuerte, pero fue como un gancho en la parte posterior de la cabeza, la caída en el asalto fuese lo que fuera, pero aparte de eso no recibió mucho más", aseguró Fury.

“Lo hizo muy bien, de verdad. Es boxeo, no puedes ser la mejor versión de ti mismo cada vez, pero se trata de seguir adelante y pasar al siguiente, que es Usyk por el campeonato indiscutible”, aseveró Fury.