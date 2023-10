El campeón mundial completo CMB y lineal de boxeo Tyson "The Gypsy King" Fury, el campeón mundial completo lineal de la MMA Francis Ngannou, y los peleadores del respaldo, sostuvieron un entrenamiento de medios hoy antes del esperado evento de este sábado, 28 de octubre, en la Kingdom Arena de Riyadh, Arabia Saudita.

La esperada batalla entre gigantes dará inicio a Riyadh Season, uno de los festivales de entretenimiento líderes en el mundo, que se lleva a cabo durante los meses de invierno en la ciudad más grande del Reino.

Promocionada por Queensberry, Top Rank y GIMIK Fight Promotions, la cartelera Fury-Ngannou será transmitida en vivo por Top Rank en ESPN+ PPV en los Estados Unidos. Con un precio de $79.99 en todos los distribuidores, también estará disponible a través de proveedores de pago por evento por cable y satélite.

La cartelera de pago por evento estará repleta de pesos completos y contará con un duelo a 12 asaltos entre los invictos británicos Fabio Wardley (16-0, 15 KOs) y David Adeleye (12-0, 11 KOs), junto con una pelea a 10 asaltos entre el ex campeón mundial completo Joseph Parker (32-3, 22 KOs) y el noqueador canadiense Simon Kean (23-1, 22 KOs).

El demoledor de Montreal, Arslanbek Makhmudov (17-0, 16 KOs), peleará contra Junior Anthony Wright (20-4-1, 17 KOs) en un combate a 10 asaltos, y Moses Itauma (5-0, 3 KOs) abrirá la transmisión de pago por evento en un duelo a seis asaltos contra Istvan Bernath (10-1, 8 KOs).

Esto fue lo que Fury y Ngannou dijeron después de sus respectivos entrenamientos:

TYSON FURY:

“Mostré la mejor versión de mí, y si puede lidiar con eso, le deseo mucha suerte. Estaba flotando como una mariposa. ¿266 libras, puedes creerlo? ¡Y 6 pies, 9 pulgadas! ¡Y moviéndome así! Es increíble. Realmente no es justo!”.

“Está sucediendo. ¡Él es el toro, yo soy el matador! 99.999 por ciento de las veces, ¡el matador gana!”.

“Francis Ngannou es una salchicha gorda. Por eso no se quita la camisa. Su cuerpo le da vergüenza. Si Francis pudiera, pelearía con su camiseta puesta. ¡Es la verdad!”.

FRANCIS NGANNOU:

“Para ser honesto, no he recibido respeto de la comunidad boxística y no espero que nadie me respete todavía. Creo que necesito ganarme el respeto. El respeto no se da. No puedes simplemente salir y exigir que la gente te respete sin motivo. Creo que el respeto se gana, ya sea en la comunidad del boxeo o en la vida en general”.

"Si le conecto con un buenos golpes, qué bueno. Y si no, seguiré peleando de la mejor forma posible”.

"Todo es posible. De lo contrario, no estaría aquí. De hecho, ¿ves cómo estamos hablando de Tyson Fury? ¿Quién lo hubiera creído hace un par de años?”.

"Me estaba divirtiendo hoy. Casi quise bailar un poco. Luego me di cuenta de que les mostraría mis habilidades de baile. Y pensé, ‘No, ¡no tengo ninguna!'".

Sábado, 28 de Octubre

Top Rank on ESPN+ Pay-Per-View (2 p.m. ET/11 a.m. PT)

Tyson Fury vs. Francis Ngannou, 10 rounds, peso completo

Fabio Wardley vs. David Adeleye, 12 rounds, peso completo

Joseph Parker vs. Simon Kean, 10 rounds, peso completo

Arslanbek Makhmudov vs. Junior Anthony Wright, 10 rounds, peso completo

Moses Itauma vs. Istvan Bernath, 6 rounds, peso completo