Gilberto “Zurdo” Ramírez quiere demostrar su nivel contra Joe Smith Jr., en su pelea programada para este sábado 07 de octubre, desde el Chelsea Inside, en Las Vegas.

Su interés principalmente se centra en mantenerse como uno de los boxeadores de nivel, luego de registrar sobrepeso por primera vez en su carrera en su choque programado contra Gabe Rosado, lo que llevó al aplazamiento de la pelea y cuestionar las habilidades de Ramírez.

"La suspensión de la pelea con Rosado fue un momento decepcionante y desafiante en mi carrera, al ser la primera vez que no atino al peso y asumo toda la responsabilidad de ello. Tuvo impacto en la pelea y mi reputación, por eso quiero disculparme sinceramente con todos los que esperaban con ansías la pelea y con mi equipo", expresó Ramírez.

“Soy consciente que estas situaciones pueden tener un impacto, pero lo que importa es cómo respondo a la adversidad. Estoy decidido a demostrar que estoy dedicado a mi carrera y rectificar mis errores del pasado. Me estoy concentrando en el presente y el futuro, y espero demostrar mi valía en las próximas peleas y recuperar la confianza de mis fans”, sostuvo Ramírez.

Ramírez y Smith debutarán en la división de peso crucero, aunque su pelea se llevará a cabo en las 190 libras. En algunos aspectos, Zurdo vs. Smith es una pelea de élite encrucijada en términos de que el ganador pasará a ser un contendiente mundial legítimo de peso crucero, y el perdedor solo un “oponente” de nombre.

Ramírez está consciente que no basta con decir que aprendió la lección de su encuentro suspendido con Rosado, para enfrentarse a Smith.

"Asumo mi responsabilidad por no alcanzar el peso y toda la decepción que haya ocasionado. De ahora en adelante, haré varios cambios para asegurar que no se vuelva a repetir. Además, la experiencia me motivó a redoblar mis esfuerzos en todos los aspectos de mi campo de entrenamiento. Desde mi acondicionamiento y desarrollo de habilidades hasta mi preparación mental, no escatimaré esfuerzos, estoy decidido a demostrar que he aprendido de mis errores y que estoy totalmente comprometido con mi carrera y las expectativas que conlleva”, afirmó.

"Sin embargo, entiendo que las acciones hablan más que las palabras y estoy dedicado a demostrar que he tomado las medidas necesarias para rectificar la situación y regresar más fuerte y más concentrado que nunca", agregó Ramírez.

Ramírez y Smith se han medido a cuatro oponentes comunes, ambos perdieron por decisión unánime ante Dmitry Bivol, campeón de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). También tomaron decisiones de Maxim Vlasov y Jesse Hart (Ramírez en dos ocasiones). La única diferencia fue a favor de Ramírez cuando noqueó a Sullivan Barrera, mientras que Smith perdió por decisión ante Sullivan.

Sin embargo, Ramírez reconoce que dichos oponentes no son referencia de darle ventaja en la pelea.

“No, cada pelea es diferente y nunca comparo ninguna pelea de esa manera. Joe es un campeón mundial que sé que vendrá con todo lo que tiene para salir victorioso”, reconoció Ramírez.