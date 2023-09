El excampeón mundial Gilberto “Zurdo” Ramírez (44-1, 30 nocauts) organizó un entrenamiento para los medios en Brickhouse Boxing Club, antes de su gran debut en la división de peso crucero contra el ex campeón mundial de peso semipesado Joe “Common Man” Smith Jr. (28-4, 22 nocauts) de Long Island, Nueva York, el sábado 7 de octubre.

El choque que se presenta en asociación con Star Boxing, se llevará a cabo en vivo desde The Chelsea en The Cosmopolitan of Las Vegas y será transmitido por DAZN.

Varios peleadores de la cartelera del evento Zurdo vs. Smith Jr. también participaron en el entrenamiento para promocionar sus próximos combates.

Recientemente firmado con Golden Boy, John “Scrappy” Ramírez (12-0, 8 nocauts) co-estelarizará una pelea eliminatoria final de peso súper mosca de la AMB a 12 asaltos contra el panameño Ronal Batista (15-3, 9 nocauts) de la ciudad de Panamá.

Bektemir “The Bully” Melikuziev (12-1, 9 nocauts) de Shoimbek, Uzbekistán, quien también representa con orgullo a Indio, se enfrentará a Alantez “SlyAza” Fox (28-4-1, 13 nocauts) de Upper Marlboro, Maryland. Daniel “Ikaika” Luna (3-0, 3 nocauts) participará en una pelea a cuatro asaltos en peso súper ligero contra el tapatío, México Erick Benítez (4-5, 1 nocaut).

Esto es lo que dijeron los participantes de hoy:

GILBERTO “ZURDO” RAMÍREZ, EXCAMPEÓN MUNDIAL:

“Estoy emocionado por el regreso de mi equipo y yo el 7 de octubre a Las Vegas. Lo que más me emociona es que algunos de los mejores espectáculos ocurren en Las Vegas”.

“Me siento muy bien en el peso crucero, este es típicamente el peso con el que he caminado toda mi vida. Me siento mucho más fuerte en esta clase y, lo más importante, me siento saludable".

“Lidiar con la pérdida de Bivol fue realmente difícil. Me dolió el alma y me dolió el ego como guerrero. Ahora que he podido superarlo, quiero volver aún más fuerte y quiero ganar. Quiero Siento que puedo hacerlo”.

“He estado observando a Joe Smith Jr. desde hace muchos años; probablemente toda su carrera. Es un gran peleador y es emocionante para mí enfrentarlo porque es un excampeón mundial, se ha enfrentado a muchos ex campeones y grandes tops. Oponentes”.

JOHN “SCRAPPY” RAMIREZ, CONTENDEDOR SÚPERMOSCA:

“Esta eliminatoria final es sólo otra pelea, algo por lo que he estado trabajando y finalmente se hizo realidad. Se trata de estar listo para que no sea necesario estarlo”.

“Mi camino hacia un campeonato mundial es pelea por pelea, oponente por oponente. En este momento, mi enfoque es el hombre frente a mí. Él es panameño, tiene una experiencia tremenda, tiene hambre y está buscando esa oportunidad para hacer una declaración. Así que no lo tomo a la ligera. Cuando la competencia es buena, me desempeño mejor”.

BEKTEMIR “THE BULLY” MELIKUZIEV, PELEADOR DE PESO SÚPER MEDIO:

“Me siento bien después de mi gran victoria contra Gabriel Rosado. Estoy emocionado de finalmente estar de regreso. Estamos listos para todas las grandes peleas en la división. Gabe fue una pelea muy importante para mí. Ahora estoy en mi modo de cazar los títulos mundiales”.

“Mi equipo ha hecho su tarea con mi oponente. No me importa contra quién pelee. Sé que es muy alto para nuestra categoría de peso, es muy torpe, duro y siempre está en buenas peleas. No estoy buscando superar a mi oponente, será una pelea muy interesante”.

DANIEL “IKAIKA” LUNA, PROSPECTO SÚPERLIGERO:

“Tuvimos una noche muy rápida el mes pasado con mi nocaut en el segundo asalto, así que pensé ¿por qué no? Mi equipo y yo hablamos de ello y sentimos que estaba listo, en forma y preparado para regresar este mes. Sólo queremos mantenernos ocupados”.

“No nos concentramos en los nocauts, nos concentramos en mantenernos ocupados. Si llega el nocaut, llegará. Sé que mi oponente es bastante duro y viene a pelear, pero yo también”.

Zurdo vs. Smith Jr. es una pelea de peso crucero a 12 asaltos presentada por Golden Boy Promotions en asociación con Star Boxing. El evento estará disponible en todo el mundo para todos los suscriptores de DAZN, tanto en vivo como bajo demanda.