Nathan Heaney (17-0, 6 nocauts) intentará hacer realidad su sueño cuando desafíe a Denzel Bentley (18-2-1, 15 nocauts) por el título peso mediano británico, con los cinturones del campeonato continental de la AMB también en juego, en el combate estelar de una cartelera que se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre en el AO Arena de Manchester, Inglaterra.

La pelea es organizada por Queensberry Promotions y será televisada por TNT Sports.

En la pelea co-estelar, una eliminatoria final por el Campeonato Mundial de Peso Pluma del CMB, el campeón Plata del CMB Nick Ball (18-0, 11 nocauts) se enfrentará al excampeón mundial de la OMB Isaac Dogboe (24-3, 15 nocauts).

En la acción del campeonato mundial, el campeonato vacante de peso súper welter del CMB estará en juego cuando Hannah Rankin (13-6, 3 nocauts), excampeona mundial de la AMB e IBO de Glasgow, se enfrente a la eslovena Ema Kozin (23-1-1, 12 nocauts).

El campeón mundial IBO de peso súper pluma Anthony Cacace (21-1, 7 nocauts) centrará su atención en el invicto Ryan Garner (14-0, 8 nocauts) en un emocionante choque de experiencia contra juventud.

En peso súper gallo, el británico, campeón internacional del CMB y europeo Liam Davies (14-0, 6 nocauts), recién salido de un nocaut en el primer asalto ante Jason Cunningham, se enfrentará a su retador obligatorio por su cinturón EBU en Vincenzo La Femina (13-0). , 7), el campeón invicto de la UE.

En una segunda de las tres peleas por el título británico en la noche, Ekow Essuman (19-0, 7) se enfrenta a su retador obligatorio en Harry Bufanda en una pelea de peso welter entre Nottingham y Derby.

Essuman recibió el mandato de desafiar a Codey Crowley en una eliminatoria final por el título de peso welter de la FIB. Queensberry ganó la subasta para Essuman v Crowley y Crowley tiene hasta esta noche para firmar para la pelea; si no se firma, Essuman defenderá sus títulos británicos, de la Commonwealth y europeos de la FIB contra Harry Bufanda como parte de una gran noche de acción por el título.

Completando la acción por el título británico estará Nathaniel Collins (13-0, 7), haciendo una segunda defensa de sus cinturones británico y de la Commonwealth luego de su destrucción de 24 segundos sobre Raza Hamza en agosto. El escocés se enfrentará al invicto jugador de Manchester Zak Miller (13-0, 3), que disfrutará de la ventaja de jugar en casa en el AO Arena.

Ball, de 26 años, del Liverpool, que ha realizado tres defensas exitosas del título del CMB que ganó contra Isaac Lowe en 2022, cree que le espera una pelea todopoderosa en su eliminatoria final contra un oponente condecorado en Dogboe, un peleador completamente acostumbrado a operar en el nivel más alto.

“Es una buena pelea y él tiene un estilo similar al mío en el sentido de que es pequeño y viene hacia adelante”, consideró. “A mis ojos, esto sólo dará lugar a una pelea llena de acción. Ha sido campeón del mundo y ha estado con algunos campeones del mundo, por lo que, sobre el papel, tiene más experiencia. Aunque si no puedo vencerlo, no seré campeón del mundo.

“Definitivamente me hago favorito y siempre me apoyo. Todas mis peleas han sido en Londres recientemente, así que, siendo esta en Manchester y a solo 40 minutos de distancia, toda mi gente se agachará y me apoyará. Habrá un gran interés y todos se darán cuenta de esto. Estoy a un paso de una pelea por el título mundial ahora y al alcance de la mano”.

Dogboe, ghanés de 29 años, anteriormente radicado en Londres, conocido como Royal Storm, intentó ganar un título mundial de peso pluma en abril contra el célebre olímpico cubano Robeisy Ramírez, habiendo reinado previamente en el peso súper gallo luego de su derrota sobre Jessie Magdaleno en 2018.

“Sé que, para muchos, haber perdido un título mundial los habría hundido en el abismo”, dijo la ahora estrella radicada en Estados Unidos y oriunda de Accra. “Pero todavía estoy de pie y Dios me guía día tras día. Pelear en una eliminatoria por el título mundial del CMB contra un oponente como Nick Ball es una oportunidad maravillosa. Es un gran peleador con mucha expectación detrás de él en el Reino Unido. Esta lucha es por la redención. No he peleado en suelo inglés desde que me hice profesional. Mi pasión por el boxeo comenzó allí y no veo la hora de volver a casa”.

Battersea Banger Bentley, de 28 años, está haciendo su tercera defensa de su segundo reinado como campeón británico de peso mediano contra Heaney, después de haber despachado brutalmente a Kieran Smith en cuestión de 45 segundos la última vez en abril, luego de su fallido desafío por el título mundial contra Janibek Alimkhanuly en noviembre. del año pasado.

"Será interesante ir a Manchester y nunca antes había boxeado allí", dijo. “Él estaba entrenando en público antes de mi última pelea, nos reunimos y él dijo 'hagámoslo' y desde entonces se ha estado gestando. Estoy dispuesto a ello y él tiene un bonito título que también puedo quitarle”.

"Será agradable; La arena debería estar llena y será especial. Somos dos nombres en Gran Bretaña y es una gran pelea a nivel nacional. Tiene muchos seguidores en Stoke y me he convertido en un luchador favorito de los fanáticos durante el último año”.

“Puedo verlo trayendo 5.000 fanáticos a la arena, lo que traerá una dinámica diferente. ¡Sin embargo, será bueno ver qué tan fuerte pueden abuchearme! Vivo noches como esta y estoy muy emocionado de ver cómo se desarrolla la noche y cómo trato con todos los fanáticos”.

Para el héroe del Stoke, Hitman Heaney, Manchester será el anfitrión de la pelea de sus sueños con el preciado cinturón de Lonsdale a la espera, en caso de que derroque al campeón.

“Es una pelea absolutamente fenomenal”, dijo el orgullo de los Potteries, de 34 años. “El título británico es algo por lo que todo peleador sueña con pelear y la gente probablemente haya tenido peleas más fáciles por el cinturón, pero esta es la tarea que tengo por delante. Denzel Bentley ha demostrado estar por encima del nivel británico, por lo que es una pelea de muy alto nivel y haré todo lo posible para ganar”.

“Este es el momento para mí y, al hacer una gran actuación y convertirme en campeón británico, todo está preparado para el futuro. Estoy rindiendo bien, me siento muy bien y es el momento adecuado”.

“Entraré en esto como un gran perdedor y mi gente me respaldará para asegurarse de que lo haga bien. Con todo esto de YouTube, esta es una pelea profesional adecuada que creo que a la gente realmente le va a encantar. Habrá gente que dude de mí, gente que crea en mí, así que tendremos que ver qué pasa esa noche”.

Increíblemente, Hannah Rankin se dirige a su novena pelea por el título mundial en su vigésima pelea como profesional en Manchester cuando se enfrentará a Ema Kozin, una oponente que ha estado en su radar durante algún tiempo.

"Estoy absolutamente encantado de tener la oportunidad de pelear por el título mundial del CMB", dijo el jugador de 33 años. “Es uno de los cinturones más prestigiosos que un luchador quiere conseguir en su carrera y es increíble para mí.

“Sobre todo recuerdo a Ema cuando peleó contra Claressa Shields aquí en Cardiff. Ella es una zurda, una peleadora de estilo agresivo con la que tengo muchas ganas de compartir ring y creo que daremos un gran espectáculo”.

“Había planes para que peleáramos mucho antes en nuestras carreras, pero Covid se interpuso en el camino y ahora finalmente se está haciendo realidad. Será una pelea emocionante para los fanáticos y estoy ansioso por ofrecer un espectáculo para todos. Esta es una noche especial para mí y realmente no puedo esperar para mostrar todo en lo que he estado trabajando en el gimnasio”.

“Entré en este deporte para ver hasta dónde podía llegar después de tener poco más de 20 años. Este soy yo, que va por un tercer título mundial para llevárselo a Escocia y realmente no podría estar más orgulloso”.

El promotor Frank Warren añadió sobre la perspectiva de una noche cargada de títulos en Manchester: “Esta cartelera será algo muy, muy especial. Es un retroceso, repleto de increíbles peleas 50-50 y favoritos de los fanáticos que sabemos que entregarán los productos para quienes están dentro del AO Arena y quienes lo miran en casa en TNT Sports.

“Es tal la calidad del talento expuesto que es complicado elegir una atracción principal, ya que todas son dignas de ese galardón”.

“Este espectáculo me recuerda a la cartelera de los Siete Magníficos que organizamos en Birmingham en 2010, pero creo que ésta es aún más fuerte, con títulos más importantes en juego y tantos luchadores populares que traerán un fuerte apoyo viajero en un día. lejos del fútbol de clubes”.

Las entradas para el gran espectáculo de los Siete Magníficos en el AO Arena de Manchester el 18 de noviembre saldrán a la venta a las 12:00 horas del lunes 2 de octubre y estarán disponibles en ticketmaster.co.uk.