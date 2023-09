Un posible encuentro entre Deontay Wilder y Anthony Joshua a finales de año parece cada vez menos probable y, por el contrario, parece que con el paso de los días se aleja más el enfrentamiento.

Aparentemente, ambos boxeadores quieren que se ejecute el choque, que la fanaticada del deporte ha pedido durante años. Sin embargo, se debe encontrar un patrocinador dispuesto a comprometerse a incluir las cifras en un contrato oficial.

Las conversaciones del encuentro se han entablado durante casi 10 años, pero es en este momento donde las partes parecen considerar que esta es la ocasión, pero cuándo sucederá sigue rodeado de misterio.

Ante la situación, Eddie Hearn, dueño de Matchroom Boxing Promotions que promueve a Joshua, se prepara para buscar otras opciones y así lograr materializar la pelea.

"Ha habido meses de conversaciones con Arabia Saudita e individualmente con Anthony Joshua y Deontay Wilder. aceptaron la pelea en términos de dinero y todo ", explicó Hearn a Boxing Social.

“Por lo pronto, hasta que recibamos un contrato para la pelea, eso no sucederá. No sé cuándo llegara. Estamos un poco en el limbo y trabajamos con personas con las que hemos trabajado antes y cuando nos dicen que ya está hecho, generalmente ya está hecho, pero esta no es la ocasión”, señaló el promotor.

“Después de reunirnos con AJ el pasado miércoles y tener una corta plática con Shelley Finkel, queremos hacer esa pelea, es una de las dos más importantes del boxeo mundial en términos de tamaño, por lo que tenemos la posibilidad de hacerla en Arabia Saudita o el Medio Oriente. Ahora voy a empezar a buscar lugares alternativos. Ya sea una tarifa del sitio, en Las Vegas, ya sea Wembley”, sostuvo.

Arabia Saudita ha tenido un auge importante para los peleadores y promotores, sin embargo, Las Vegas, por naturaleza es la cuna de los encuentros en la división de peso pesado.

"Le dije a AJ: 'Tú contra Deontay Wilder en Las Vegas eres un monstruo absoluto, así que explorémoslo', y lo haremos. Mientras observamos la pelea para enero, marzo o diciembre. Son parte de las conversaciones, pero por ahora no tenemos la respuesta concreta", remarcó el promotor británico.

“Mi instrucción es explorar lugares alternativos mientras esperamos qué sucede en Arabia Saudita para AJ y Wilder. Veremos si es una posibilidad para enero, para marzo o abril, pero creo que volverá a pelear. Si lo hace, hay muchas partes móviles”.