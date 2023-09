Richardson Hitchins se enfrentará a José Zepeda este sábado por la noche y espera obtener la victoria para llamar el interés de la élite de las 140 libras en su choque que se celebrará en Caribe Royale en Orlando, Florida, en vivo en todo el mundo por DAZN.

Actualmente, Hitchins está en la posición número 5 de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y en el séptimo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), si logra dominar a su rival, estaría entre los principales por las baratijas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), NABO de la OMB y la FIB.

“Ganar es el primer plan, pero para conseguir las grandes peleas tengo que ganar y dominar. Estoy listo para los campeones porque cuando miras a quienes pelean con Prograis o Haney, soy una pesadilla para cualquiera de ellos. Tengo tamaño, alcance y excelente defensa; casi puedo sentir cuando un tipo está a punto de golpear. Te enfrentas a un tipo como Shakur Stevenson, que convierte el boxeo en un problema de matemáticas, es diferente y yo soy eso, llevo álgebra al ring”, resaltó Hitchins.

Con 25 años, tiene claro que debe continuar por el sendero del triunfo para los títulos que tiene en su lista de deseos, pero cree que sus rivales quedarán pensativos cuando demuestre lo dominante que, a su juicio es, comenzando con Zepeda.

“Cada pelea en las 140 libras es una gran pelea y esta lo es. José tiene confianza, ha noqueado a la gente en el primer asalto, fue el protagonista de la pelea del año en 2020 con Baranchyk. Ahora hay gente que dice: 'Está bien, veamos cómo Richardson maneja a Zepeda'. Luego está Teófimo, venció al hombre en 140 y siento que soy el rey sin corona en 140 y esa sería una gran pelea”, aseguró.

“Mi trabajo es mostrarle a José que estoy en un nivel diferente. Intentará usar su experiencia para presionarme. El boxeo es un deporte de inteligencia, él es un peleador duro pero no duradero porque ha caído numerosas veces, pero siento que no pueden pasar por alto mi poder, soy muy fuerte y poderoso. Puede que no se vea en mi registro, pero si prestas atención, muestra que estoy golpeando”, destacó.

Hitchins está confiado en tener un mayor nivel intelectual en el boxeo en comparación con su próximo oponente, por lo que espera poder hacer que los fanáticos, críticos y espectadores se den cuenta de ello.

“Soy un boxeador mucho más inteligente que José, él es unidimensional y yo mostraré niveles. Debo ser inteligente y mostrarle que sé lo que hago. Creo que cuando esté allí, él lo Zepeda. El boxeo es sincronización, de hacer todo en el momento precisó”, agregó Hitchins.

“Hay muchas cosas que pueden pasar después. Quiero otra pelea antes de finalizar el año, con alguien que saque lo mejor de mí, así como Zepeda, y luego deberíamos estar listos para los campeones mundiales, Devin, Regis y Teófimo. Si gano esto, volveré a subir en el ranking de la OMB, así que llamaré a Teo”, concluyó.