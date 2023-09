El destacado invicto estadounidense Richardson Hitchins enfrentará al contendiente mexicano José “Chon” Zepeda, en una pelea de cruce de caminos de la categoría superligero, que será la estelar de una cartelera que se llevará a cabo este mismo sábado, 23 de septiembre, en el Caribe Royale Orlando, en Orlando, Florida.

La pelea es organizada por Matchroom Boxing y será televisada por DAZN.

Hitchins Hitchins (16-0, 7 nocauts) planea dominar a Zepeda y enviar un mensaje a los peces gordos de las 140 libras.

Hitchins se encuentra en el puesto número 5 de la OMB y en el puesto 7 de la FIB, y una victoria el sábado por la noche lo llevaría a la cúspide de las peleas por el título mundial, con los títulos Plata del CMB, la NABO de la OMB y la NABF de la FIB en juego.

El “as” de Brooklyn brilló en su última salida, derribando a John Bauza de Nueva Jersey en camino a una blanqueada de más de diez en el Madison Square Garden. El joven de 25 años sabe que seguir ganando es vital para conseguir la oportunidad por el título mundial que anhela, pero no contento con eso, Hitchins cree que sus rivales resistirán cuando él haga demostraciones dominantes, y eso comienza con la prueba más grande de su carrera en Zepeda, ex retador al título mundial (37-3, 28 nocauts).

“Ganar es lo primero, por supuesto, pero para conseguir las grandes peleas tengo que ganar y dominar”, dijo Hitchins.

“Estoy listo para los campeones porque cuando miras a los muchachos que pelean Prograis o Haney, son muchachos con los que soy una pesadilla para cualquiera de ellos. Tengo tamaño, alcance y una excelente defensa; casi puedo sentir cuando un tipo está a punto de golpear. Entonces, cuando tienes a un tipo así contra un tipo que no sabe cómo defenderse, se les hace complicado, porque he estado allí con tipos que simplemente se paran frente a ti y no No tengo la capacidad. Te enfrentas a un tipo como Shakur Stevenson, que convierte el boxeo en un problema de matemáticas, es diferente y eso es lo que enfrentas conmigo. Puedo traer ese rompecabezas que la gente no puede resolver, es álgebra en el ring”.

“Cada pelea en las 140 libras es una buena pelea, esta es una gran pelea. José tiene confianza, ha hecho dormir a la gente, fuera, nocauts en el primer asalto, tuvo la pelea del año en 2020 con Baranchyk. Y luego hay gente que ahora dice: "Está bien, veamos cómo Richardson maneja a Zepeda. Luego tienes a Teófimo, dice que es de Brooklyn; sé que no lo es, pero yo sí. Venció al hombre en 140 y siento que soy el rey sin corona en 140 y esa sería una gran pelea”.

“Se supone que José debe decir que quiere pelear conmigo. Tiene 34 años, ha estado haciendo campaña durante mucho tiempo, tiene confianza, tenía poder y tiene las herramientas para convertirlo en una pesadilla para mí, así que debería aprovechar una oportunidad como esta, ¿por qué diría que no?”.

“Mi trabajo es mostrarle que estoy en un nivel diferente al de él. Intentará usar su experiencia para intentar conseguir su poder y presionarme. El boxeo es un deporte en el que debes ser inteligente, él es un peleador duro pero no duradero porque ha caído numerosas veces y siento que el error que no pueden cometer es que yo estoy pasando por alto mi poder, soy un peleador muy fuerte y poderoso. Puede que mi registro no lo muestre, pero si prestas atención, muestra que estoy golpeando”.

“Soy un boxeador mucho más inteligente que José, él es unidimensional y siento que mostraré niveles. Debo ser inteligente y mostrarle que sí, este niño sabe en lo que está. Creo que cuando esté allí, él lo verá. El boxeo se trata de sincronizar, todo lo que hago se trata de hacerlo en el momento adecuado”.

“Hay muchas cosas que pueden suceder a continuación. Quiero pelear de nuevo en 2023, creo que podría ser un tipo que sacará lo mejor de mí, tal como lo hará Zepeda, y luego deberíamos estar listos para los campeones mundiales, Devin, Regis y Teófimo. Si gano esto, volveré a subir en el ranking de la OMB, así que estaré llamando a la puerta de Teo”.

El choque de Htichins con Zepeda es parte de una cartelera apilada en Orlando, con Jessica McCaskill (12-3, 5 nocauts) y Sandy Ryan (6-1, 2 nocauts) enfrentándose en una batalla de unificación para la AMB, el CMB, la OMB, la OIB y el Ring. Revista de títulos de peso welter.

Austin 'Ammo' Williams (14-0, 10 nocauts) presiona sus reclamos por la acción por el título mundial en peso mediano mientras se enfrenta a Steve Rolls (22-2, 12 nocauts) y Orestes Velázquez (7-0, 6 nocauts) defenderá su Título Super Internacional de la AMB de peso ligero para iniciar la cartelera principal contra Mohamed Soumaoro (13-1, 6 nocauts).

Khalil Coe (6-0-1, 4 nocauts) continúa ascendiendo en las filas del peso semipesado, y 'Big Steppa' encabeza la acción de Before The Bell y buscará su tercera victoria por KO de 2023 contra Kenmon Evans (10- 1-1, 3 nocauts). El peso súper welter Jeovanny Estella (12-0, 3 nocauts) y el peso súper mosca Jasmine Artega (10-0-1, 5 nocauts) comienzan la noche con las dos primeras peleas.