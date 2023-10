Logan Paul volverá al ring para enfrentarse a Dillon Danis el próximo 14 de octubre en el AO Arena de Manchester, Reino Unido, bajo transmisión de DAZN.

Danis milita en las Artes Marciales Mixtas, con dos victorias y ninguna derrota en su registro, pero no se ha subido al ring profesionalmente desde junio de 2019 y esta será la primera vez que se pelee como boxeador.

Mientras que Paul peleará nuevamente desde que desafío a Floy Mayweather Jr., en 2021 en una pelea de exhibición. Desde entonces ha competido en la WWE, es por ello que surge la interrogante si piensa enfrentar a dos de sus personas más cercanas, su hermano Jake y su adversario KSI.

"Depende... Todo el mundo siempre me pregunta esto y las posibilidades son escasas porque sencillamente no necesitamos hacer eso. Mi objetivo final en el boxeo... si es que tengo uno, quizás es conseguir un cinturón de campeonato, pero otra parte sólo quiere demostrar que soy el mejor. También hay una parte de mí le importa una mierda en absoluto, no lo sé”, comentó Paul en rueda de prensa.

“Jake es mi hermano y siempre será mi número uno pase lo que pase. Nuestra relación es genial... Amo al niño y él me ama a mí. Somos los mejores amigos del otro y ahora mismo somos geniales”, resaltó Paul.

KSI dominó a Logan Paul por decisión dividida en una pelea profesional de seis asaltos en 2019, y desde entonces se convirtió en un confidente de Paul, dado que ambos están enfocados de adueñarse del mercado con la bebida Prime.

En esta ocasión, KSI peleará contra Tommy Fury siendo los protagonistas de la cartelera en la que aparecen Paul y Danis. Paul se mostró reacio a pelear contra KSI en una revancha, pero dejó la puerta algo abierta.

“No sé si podría verlo suceder, Siento que hemos dejado eso en la cama y ahora nos hemos unido como amigos y nos gustamos, por eso no lo sé, todo es posible, pero posiblemente eso no”, remarcó Paul.

Asimismo, habló sobre la manera en la que se le ha dado forma al estado del boxeo de influencers, desde que tuvo su primera pelea de exhibición contra KSI en 2019.

“Nunca esperé esto, es algo Loco. Lo que Jake, KSI y yo hemos sido pioneros y en lo que se ha convertido es una locura”, expresó Paul.

“Realmente cambiamos el juego, pero creo que todavía está muy maduro. Esta cartelera será una de las más emocionantes que se haya presentado en mucho tiempo. Hay muchas personas que realmente pueden pelear con mucho en juego en la misma noche, será increíble”, concluyó Paul.