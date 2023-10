El peso mediano más evitado del mundo está listo para su oportunidad de unificar títulos. El campeón mundial de la OMB, Janibek “Qazaq Style” Alimkhanuly (14-0, 9 nocauts), se enfrentará al invicto campeón mundial de la FIB, Vincenzo Gualtieri (21-0-1, 7 nocauts), en un choque unificatorio, este mismo sábado en el Fort Bend Epicenter de Rosenberg, Texas.

En el duelo co-estelar de peso ligero a 10 asaltos, el medallista olímpico de plata estadounidense, Keyshawn Davis (9-0, 6 nocauts), intensificará de nuevo la calidad de su oposición en un pleito contra el contendiente nacido en Filadelfia, Nahir Albright (16-2, 7 nocauts).

Janibek-Gualtieri y Davis-Albright es organizado por Top Rank y serán transmitidos en vivo por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+

El respaldo ESPN+ presentará al destacado peso completo y medallista de plata olímpico estadounidense Richard Torrez Jr. (6-0, 6 nocauts) en un combate a seis asaltos contra Tyrrell Anthony Herndon (21-4, 14 nocauts).

El nativo de Houston, Giovanni Márquez (6-0, 4 nocauts), chocará ante Donte Strayhorn (12-4-1, 4 KOs) en un combate a seis asaltos en peso junior welter, y el medallista olímpico de plata estadounidense, Duke Ragan (8-0, 1 nocaut), regresará en un choque a ocho asaltos en peso pluma contra José Pérez (11-1-2, 5 nocauts).

El prospecto de peso junior welter, Kelvin Davis (9-0, 6 nocauts), el hermano mayor de Keyshawn, peleará por tercera vez en el 2023 en un combate a ocho asaltos contra Narciso Carmona (11-1-1, 6 nocauts).

En la conferencia de prensa del jueves, esto fue lo que dijeron los peleadores.

JANIBEK ALIMKHANULY:

“Va a ser una muy buena pelea. Quiero agradecer a mi rival por traer su título a esta batalla. Espero que sea una muy buena pelea este sábado. Una vez más mostraré lo que es el ‘Estilo Qazaq’”.

"Cambié de entrenador para esta pelea. Aprendimos todo lo que pudimos de Buddy McGirt. Y ahora tenemos un nuevo entrenador en Brian Viloria. Estamos haciendo nuevos entrenamientos y aprendiendo cosas nuevas. También estamos agregando cosas a mi estilo. La noche del sábado, verán una nueva faceta de mí”.

"Mi nuevo entrenador fue campeón mundial, entonces sabe de lo que esto se trata. Fue nuestro primer campamento juntos, así que no pudimos agregar mucho. Pero mostraré lo que aprendí en el ring la noche del sábado”.

VINCENZO GUALTIERI:

"Estoy feliz de estar aquí. Siempre fue mi sueño tener una pelea aquí en los Estados Unidos. Ahora, mi sueño se ha hecho realidad, y espero ser el ganador este sábado”.

"Para esta pelea, tuve más compañeros de sparring que en campamentos anteriores, y he estado más enfocado que nunca. Invertí todo en este campamento”.

"Esta pelea significa todo para mí. Por eso trabajé tan duro en el campamento. Mucha gente me subestima, pero estoy aquí para demostrarle que seré exitoso”.

KEYSHAWN DAVIS:

"Me siento genial. Me siento mejor que nunca. He hecho muchos ajustes. Seguimos el plan en el campamento. Y, honestamente, me siento mejor que nunca".

"Si te lo pierdes, lo vas a ver en todas las redes sociales. Lo vas a ver en SportsCenter y Sky Sports. Realmente es un novato. Lo voy a demostrar".

"No venimos aquí a jugar. Él ya sabe cómo voy a pelear este sábado. ¡No tienes que tener miedo para ser noqueado!"

NAHIR ALBRIGHT:

"Realmente no aprendí nada en mi última pelea {contra Karlos Balderas}. Solo mostré a dónde pertenezco. Salí e hice lo que tenía que hacer y obtuve la victoria".

"Cada vez que entro al ring, pienso en mi hija. Es mi motivación. Es mi motivación durante el campamento. Y siempre traigo esa energía conmigo".

"Aumentamos la intensidad en el sparring. Tuve todo tipo de sparring. También tuve sparring con mi hermano pequeño, Quadir Albright. Él es el mejor peso superligero junior en ascenso".

RICHARD TORREZ JR.

"Creo que lo que pueden esperar es muy similar a lo que han visto. Voy a tratar de presionar, lanzar muchas fintas y dictar la pelea. Al final del día, puedes poner a cualquier rival frente a mí y siempre seré lo mismo. Así que realmente no me preocupa lo que mi oponente tenga que ofrecer. Estoy más preocupado por lo que yo traigo a la mesa".

GIOVANNI MÁRQUEZ:

"Estoy extremadamente emocionado. Es una gran oportunidad. Estoy emocionado de ver a todos mis amigos, familia y fanáticos locales. Y estoy listo para poner todo mi trabajo en uso y brindar a los fanáticos una actuación espectacular".

Sábado, 14 de octubre

ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ (10:30 p.m. ET/7:30 p.m. PT)

Janibek Alimkhanuly vs. Vincenzo Gualtieri, 12 rounds, Unificación de títulos mundiales mediano OMB/FIB

Keyshawn Davis vs. Nahir Albright, 10 rounds, Títulos USBA/WBO Internacional/WBC USA de peso ligero

ESPN+ (5:55 p.m. ET/2:55 p.m. PT)

Richard Torrez Jr. vs. Tyrrell Anthony Herndon, 6 rounds, peso completo

Guido Vianello vs. Curtis Harper, 8 rounds, peso completo

Giovanni Márquez vs. Donte Strayhorn, 6 rounds, peso junior welter

Duke Ragan vs. Jose Perez, 8 rounds, peso pluma

Kelvin Davis vs. Narciso Carmona, 8 rounds, peso junior welter

Alan Garcia vs. Nelson Hampton, 6 rounds, peso junior welter

Humberto Galindo vs. Óscar Bravo, 8 rounds, junior ligero

Jakhongir Zokirov vs. Guillermo Del Río, 4 rounds peso completo