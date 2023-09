Jermell Charlo está seguro que enfrentarse a la superestrella mexicana del boxeo, Saúl “Canelo” Álvarez, le permitirá conseguir el reconocimiento que cree no se le ha otorgado en su carrera como profesional que comenzó hace 15 años.

Charlo se convirtió en campeón totalmente unificado del boxeo de las 154 libras al noquear a Brian Castaño en mayo pasado con un nocaut en el décimo asalto de su revancha celebrada en el Dignity Health Sports Park en Carson, California.

Es el primer campeón de 154 libras completamente unificado de la era de los cuatro cinturones, sin embargo, con todo y su registro, considera que es subestimado por los fanáticos y los medios de comunicación.

En este momento se prepara para enfrentar al mexicano el próximo 30 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas, por los cuatro títulos de peso súper mediano, al que quiere vencer para cambiar la percepción que el mundo del boxeo tiene hacia él.

"Es uno de los mejores en el boxeo junto a otras personas, pero siento que siempre me han subestimado. Tengo los logros y todo eso, pero no recibí el amor que merezco, quizás porque soy gemelo y Jermall no logró algunas cosas que yo sí. Siempre me compararon y eso me disminuía un poco, pero soy un artista convencional”, comentó a Brian Custer de Showtime en su podcast “The Last Stand”.

Su hermano, Jermall Charlo continúa como invicto y retiene el título de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pero este no ha peleado por más de dos años, tras derrotar a Juan Macías Montiel por decisión unánime en junio de 2021.

Álvarez enfrentaría a Jermall en primer lugar, tras firmar un pacto promocional con Premier Boxing Champions, de Al Haymon, pero el gemelo mayor por minutos declaró que no estaría listo a tiempo para enfrentar al mexicano, por lo que se le cedió el puesto a su hermano Jermell.

Jermell Charlo regresará al ring luego de 16 meses de ausencia, haciendo su debut en las 168 libras y después que sufrió dos fracturas en su mano izquierda en una sesión de sparring en diciembre pasado.

Charlo debía defender sus campeonatos de las 154 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Internacional de Boxeo (OIB), y Consejo Mundial de Boxeo (CMB), contra Tim Tszyu, pero su pelea se pospuso por el cinturón de la OMB de Charlo y no fue reprogramada al este último aceptar una bolsa económicamente más sustanciosa, frente al tapatío.