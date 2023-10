John Fuyr, padre del campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Tyson Fury, considera que la única ruta de Anthony Joshua para asegurar un choque Tyson Fury es vencer a Deontay Wilder en su próxima pelea.

Durante algunos años Joshua y Fury han intentado organizar una pelea, sin embargo, no se ha llegado a ningún acuerdo. El más reciente fue el año pasado, pero Joshua incumplió con la fecha límite establecida después de caer ante Oleksandr Usyk, por lo que ‘El Rey Gitano’ acordó una pelea con Francis Ngannou, adicionalmente, firmó un contrato para medirse a Usyk a finales de año o principios de 2024.

Joshua se midió en agosto pasado a Robert Helenius, y por el momento no tiene un oponente confirmado, aunque su equipo establece conversaciones con Wilder para organizar un encuentro en Arabia Saudita a finales de año.

Sin embargo, John Fury insiste en que Joshua deberá encontrar una manera de enfrentarse a Wilder y, por supuesto, derrotarlo si quiere alguna posibilidad de enfrentarse a su hijo en el futuro cercano.

"La única manera de que eso suceda es si vence a Deontay Wilder. Todos se saltan a Wilder y nadie quiere enfrentarlo. No me cae bien como hombre, pero todos los boxeadores le tienen miedo, excepto el Rey Gitano, que lo venció dos veces. Si AJ quiere a Tyson, que derrote a Wilder. Nadie quiere a Wilder, no pueden quitarle su poder", afirmó Fury padre a Mail Sport .

Joshua volver a la cima después de dos derrotas ante Usyk en 2021 y en 2022, donde fue despojado de sus tres títulos mundiales. Desde entonces, salió victorioso de una pelea contra Jermain Franklin por puntos, y posteriormente detuvo a Helenius. Sin embargo, Fury padre describió a estos boxeadores como “vagabundos” y señaló que Joshua todavía no es digno de enfrentar a su hijo.

"Todos tienen que enfrentarse a Wilder para llegar Tyson, si creen que van a pasar desapercibidos y luego les pagarán varios millones cuando no lo merecen... Joshua tuvo un camino fácil para conseguir los cinturones. Para llegar al Rey Gitano va a tener que alinearse y hacer algo grande. Tyson fue al patio trasero de todos para conseguirles títulos”, sostuvo.

“Si Joshua vence a Wilder, la pelea se puede hacer en 30 segundos. Si AJ es lo suficientemente bueno, que le gane a Wilder y eso hace que esta pelea sea mega grande. Pero actualmente está muerto porque no lo merece. No puede enfrentarse a unos cuantos vagabundos y al Rey Gitano, ¿verdad? El público lo quiere ver, pero que se lo gane”, insistió.

John Fury reiteró que Tyson no se arrepentiría si nunca se enfrenta a Joshua, pese al interés de los fanáticos, porque había peleado con mejores boxeadores, y afirmó que su hijo cree que podría enfrentar a AJ con una sola mano.

"Ha vencido a mejores hombres. Deontay Wilder es diez veces mejor, si no fuera por el gran 'GK', Wilder sería campeón durante los próximos diez años. 'Tyson ha demostrado que es el rey supremo porque los demás no pueden sostener su suspensorio. Un novato Daniel Dubois aplastó a Usyk el otro día. Tyson cree que puede enfrentarse a AJ con una mano. Probablemente podría hacerlo”, indicó Fury Padre.

“Me gusta AJ, no es un mal chico y no he hablado mal de él pero él sabe lo que digo. Que haga algo grande y eso significa enfrentarse Wilder. Todos lo evitan porque tiene el poder y apaga las luces. Ahora no puede ganarse la vida porque es demasiado peligroso”, destacó.

Por su parte, Tyson Fury el mes pasado también descartó la posibilidad de enfrentarse a Joshua en su carrera, llamando al tildarlo de "gran vagabundo" y afirmando que no tenía interés en pelear con él.

“En mi opinión, es un vagabundo. Es sólo un gran vagabundo que ha sido noqueado tres veces. Ya ni siquiera puede compararse en mi liga, ni pienso en esa pelea, ni siquiera estoy interesado”, sostuvo Gipsy King.

'Esa burbuja ha estallado, ya no es interesante para mí. Usyk lo azotó dos veces y un hombre gordo lo golpeó. Así que no me interesa vencerlo. Estoy peleando contra un tipo que está en su mejor momento, que es un campeón, que es más grande que él, que es más fuerte que él y que es un noqueador más grande que él. Necesita llegar al final de la cola. Esa pelea se acabó, está muerta. Esa pelea quedó descartada tan pronto como lo derrotaron”, precisó el campeón del CMB.