Devin Haney subirá a las 140 libras para medirse a Regis Prograis, por su título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tras un anuncio oficial del pasado martes que informó que la pelea quedó pautada para el próximo 9 de diciembre.

Josh Taylor, ex campeón indiscutible de peso súper ligero dejó vacante la corona del CMB el año pasado, permitiéndole a Prograis obtener el título vacante tras vencer a José Zepeda en noviembre de 2022.

En tanto, la derrota de Prograis ante Taylor es la única en los 11 años de carrera del nativo de Luisiana, pero una vez que conoce a Haney, Taylor cree que otra derrota de su antiguo rival se avecina.

“Es una gran pelea, ambos son buenos peleadores. Compartí el ring con Prograis y tuvimos una buena pelea. No he compartido con Haney, pero lo vi algunas veces en entrenamiento y esas cosas. Es muy astuto y sería una muy buena pelea. Para mí, creo que Haney es demasiado joven, rápido e inteligente... Prograis no lució demasiado inteligente en su última pelea ante Danielito Zorrilal. Haney boxeó con Vasiliy Lomachenko y fue una una gran pelea. Pensé que Haney fue muy inteligente al ganar por decisión unánime, por ello apostaría mi dinero a Haney”, expresó Taylor a Boxing News.

Taylor será uno de los principales observadores de la pelea entre Haney y Prograis.

Taylor, está vinculado a Top Rank, y no ha descendido de las 140 libras desde que cayó por decisión unánime ante Teófimo López Jr. en junio de este año. Aunque también ha sopesado la idea de ascender a peso welter.

“No me faltan opciones para seguir adelante, pero es una cuestión de lo que quiero hacer. Qué es lo mejor para mí en este momento y qué tipo de camino quiero tomar. Tengo muchas opciones, pero creo que sigo siendo el mejor de la división. Simplemente tuve una mala noche contra López”, afirmó Taylor.