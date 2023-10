Joshua Buatsi, quien está próximo a enfrentar a Dan Azeez el sábado 21 de octubre, no le presta mayor atención a las declaraciones de su rival en peso semipesado Anthony Yarde

Buatsi y Azeez se medirán en una eliminatoria por el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el ganador se alineará para una oportunidad con Dmitry Bivol, campeón de peso semipesado de la AMB.

Mientras Yarde, que busca una futura pelea con Buatsi, aseguró noquear a su compatriota cuando lleguen a enfrentarse, pero este último no es la primera vez que escuche esas amenazas.

"Lo ha dicho durante años. Escribe todo lo que digo aquí y esto específicamente ‘ahora no me importa Yarde, en este momento estoy enfocado en Dan Azeez", respondió Buatsi en declaraciones a Sky Sports.

Pese a concentrarse por completo en Azeez, Buatsi admite abiertamente que Yarde se ubica como un potencial futuro oponente.

"Por supuesto que es un oponente potencial, si alguien es de peso semipesado, es un oponente potencial. Pero la vez pasada peleó con un tipo cualquiera, y ahora está de nuevo en su puesto. Lo dije antes, habla tonterías, y eso es todo lo que puedo decir al respecto. Pero si esa pelea ocurre, estoy de acuerdo", remarcó Buatsi.

Asimismo, Azeez, en caso de sorprender con una victoria, también está abierto a la posibilidad de enfrentarse a Yarde en el futuro.

"Para finalizar mi carrera, quiero haber peleado contra todos mis compañeros. Josh es uno de ellos, así que sin importar cuándo suceda, me gustaría que sucediera en el futuro de todos modos. Pelearé contra cualquiera, por el momento no me importa Yarde. Pero es un compañero, así que estoy abierto a pelear con él", sostuvo Azeez.