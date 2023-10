Los jueces de Adam Height de Australia, Zoltan Enyedi de Hungría y KIatsuhiko Nakamura de Japón, han sido asignados para anotar la oportunidad de Brian Mendoza por el título superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en poder del australiano Tim Tszyu, en el combate estelar de una cartelera que se llevará a cabo este domingo en Australia, sábado por la noche en América, en el Gold Coast Convention Centre, en Broadbeach, Queensland.

La pelea es organizada por No Limit Boxing y será televisada por Showtime y ESPN Latinoamérica.

El árbitro estadounidense Kenny Bayless, de Nevada, será el tercer hombre en el ring, confirmó Keith Idec, de BoxingScene.

Enyedi y Nakamura también juzgaron la última pelea de Tszyu contra un oponente estadounidense en Australia. Tenían a Tszyu por delante de Tony Harrison de Detroit por el mismo marcador, 77-75, entrando al noveno asalto de una pelea de 12 asaltos en la que Tszyu (23-0, 17 nocauts) cayó y detuvo a Harrison (29-4-1, 21 nocauts) el 12 de marzo en el Qudos Bank Arena de Sydney, la ciudad natal de Tszyu.

El tercer juez que trabajó en la pelea Tszyu-Harrison fue el canadiense Benoit Roussel. Roussel, con sede en Quebec, también tuvo a Tszyu al frente 77-75 en ocho rondas.

Height no ha juzgado ninguna de las 23 peleas de Tszyu desde que el hijo de Kostya Tszyu hizo su debut profesional en diciembre de 2016.

Siete de las últimas nueve peleas de Tszyu han resultado en victorias por nocaut o por nocaut técnico. Sin embargo, Mendoza (22-2, 16 nocauts) no ha sido noqueado en 24 peleas profesionales.

Solo perdió por decisión dividida en ocho asaltos ante Larry Gómez (entonces 9-1) en noviembre de 2019 en The Cosmopolitan of Las Vegas y por decisión unánime en 10 asaltos ante Jesús Ramos (entonces 16-0) en septiembre de 2021 en The Armory. en Mineápolis.

Mendoza, de 29 años, produjo quizás el “Nocaut del Año” en su última pelea, cuando descargó una combinación de izquierda-derecha-izquierda que noqueó a Sebastián Fundora a principios del séptimo asalto. Fundora lideró a Mendoza en las tres tarjetas – 60-54, 60-54, 59-55 – a lo largo de seis rounds de acción el 8 de abril en Dignity Health Sports Park en Carson, California.

El nativo de Albuquerque ganó el título interino de peso súper welter del CMB de manos de Fundora (20-1-1, 13 KOs). No está clasificado entre los 15 mejores de la OMB porque tiene al menos un título interino de otra organización sancionadora.

Tszyu hará su primera defensa de la corona de peso mediano junior de la OMB desde que fue elevado de campeón interino a campeón pleno el 30 de septiembre, cuando Jermell Charlo fue despojado de ese título. Tszyu, de 28 años, había sido durante mucho tiempo el retador obligatorio de la OMB para uno de los campeonatos de Charlo, pero su pelea del 28 de enero fue pospuesta debido a las dos fracturas de Charlo en su mano izquierda y finalmente cancelada por completo una vez que Charlo decidió desafiar a Canelo Álvarez por su FIB, títulos de peso súper mediano de la AMB, el CMB y la OMB el mes pasado en el T-Mobile Arena de Las Vegas.