Lee McGregor e Isaac Lowe están preparados para ofrecer una tormenta totalmente británica, cuando choquen el 1 de diciembre en vivo y en abierto en el Canal 5.

Los pesos pluma chocan por el título europeo de la OMB en el Toughsheet Community Stadium de Bolton, en la pelea principal de un espectáculo de Wasserman Boxing.

Y en el evento coestelar de “High Stakes”, la peso mosca Chloe Watson se enfrenta a la francesa Justine Lallemand en una batalla por el prestigioso título europeo.

Presentada en asociación con Ladbrokes, Numan e Infinitum Entertainment, McGregor vs Lowe es una pelea que cautivará a los fanáticos del boxeo británico con un lugar en el ranking mundial de la OMB y el premio para el ganador.

McGregor regresa después de perder un contendiente a la pelea del año contra Erik Robles por el título mundial IBO, mientras que Lowe, primo del rey del peso pesado Tyson Fury, se está reconstruyendo después de una dura derrota ante Nick Ball el año pasado.

El 1 de diciembre también será una gran noche para Watson, ya que el futuro de la lucha femenina en Gran Bretaña puede reclamar su primer título como profesional.

Lee McGregor dijo: “Me gusta lo que he estado escuchando de Isaac porque vendrá y lo intentará el 1 de diciembre. Pero lo superaré y pelearé con él. Estoy subiendo al peso pluma y voy a ser muy fuerte”.

“En mi última pelea contra Robles, no estuve ni cerca del 100% y la gente cercana a mí sabe las razones de eso. Podría haber aceptado la revancha, pero sé que no estaría dando un fiel reflejo de mí mismo si lo hubiera hecho. Esta es una gran pelea y a los fanáticos les gustará. Después de esta victoria, no pasará mucho tiempo antes de que vuelva a luchar por grandes títulos”.

“Isaac, vas a obtener la mejor versión de mí. Usted ha sido advertido”.

Isaac Lowe dijo: “Esta es una gran pelea para los fanáticos. Nos vamos a golpear mutuamente durante 30 minutos, eso sÍ Lee puede aguantar los 10 asaltos”.

“La gente que lo rodea piensa que ya lo he superado y he superado la colina, pero no hay manera de que Lee pueda vencer a Isaac Lowe, que está completamente en forma y concentrado”.

“Puedo mezclarme con los mejores y Lee no podrá enfrentarme el 1 de diciembre. Golpeo mucho más fuerte que cualquiera de los muchachos con los que ha estado antes. Lee, ¿qué vas a hacer cuando pierdas contra mí?”.

Kalle Sauerland, director de boxeo global de Wasserman Boxing, dijo: “¡McGregor vs Lowe tiene escrito ‘clásico británico’ por todas partes!”

“Esto es lo que está en juego más alto para ambos hombres, con aspiraciones de título mundial, orgullo y honor nacional en juego, por lo que tiene todos los ingredientes para ser otro contendiente a pelea del año, en vivo y gratis por el Canal 5”.

“El 1 de diciembre también es una gran noche para Chloe Watson, que tendrá la oportunidad de demostrar por qué tantas personas creen que ella es el futuro del código femenino en este país al convertirse en campeona europea y la primera mujer de Birkenhead en lograrlo. Ganar el título europeo será un gran paso hacia el estrellato, pero créanme cuando digo que Lallemand no vendrá sólo para compensar los números”.

Nicola McGeady de Ladbrokes comentó: “Lee McGregor está en una misión de redención después de sufrir su primera derrota la última vez y las probabilidades lo favorecen mucho para recuperarse y ganar contra Isaac Lowe el 1 de diciembre”.

"Tiene todos los ingredientes para ser una competencia apasionante, pero creemos que McGregor tiene un poco más de habilidad y poder para llegar a la cima".