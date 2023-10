El Campeón Mundial Pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el inglés Leigh Wood, defenderá su título contra su compatriota Josh Warrington, en el combate estelar de una cartelera que se llevará a cabo este mismo sábado, en la Utilita Arena de Sheffield, Inglaterra.

El combate es organizado por Matchroom Boxing y será televisado por DAZN.

En la conferencia de prensa final de este jueves, Leigh Wood dejó claro que tiene la mira puesta en subir de peso luego de su pelea contra Josh Warrington, en una competencia que tiene el potencial de ser emocionante.

Pero a la edad de 35 años, ganar 126 libras le está pasando factura a Wood, quien cree que su tiempo compitiendo en el peso pluma podría estar llegando a su fin.

“Cada vez es más difícil alcanzar el límite de peso pluma”, le dijo Wood a ESPN. “La última vez contra Lara fue más difícil que antes y el hecho de que Lara no diera el peso me hizo sentir aún más pena por mí mismo. Sé lo que es”.

“Ahora tengo 35 años y he estado haciendo este peso durante mucho tiempo, no hay nada más fácil. Creo que me exige un poco más y definitivamente sería más fuerte en el peso ligero junior. No hay nada más. Puedo cortar, excepto si tuviera que cortarme un brazo”.

Luego, el peleador de Nottingham nombró a un actual campeón mundial británico como posible oponente si decidiera subir al peso súper pluma y competir por los premios principales en las 130 libras.

“Mi enfoque está en Josh Warrington, pero tengo confianza y si ascenso, Joe Cordina es una posibilidad, es un gran peleador”, dijo Wood.

“Mi sueño es pelear en el City Ground, y tengo que ganar este para que esto suceda. Tendría que ser una pelea de unificación o tal vez una revancha con Michael Conlan para mantenerme en el peso pluma”.