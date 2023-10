La pelea de boxeo del sábado entre los rivales Logan Paul y Dillon Danis ha dado giros desagradables durante el período promocional de la pelea, con Danis apuntando incesantemente a la prometida de Paul, Nina Agdal.

Agdal ha demandado a Danis por “pornografía de venganza” y ahora Paul promete castigar a Danis por sus acciones.

“Este tipo no se merece esta (oportunidad), pero sí merece que le echen una mierda”, dijo Paul. “No me arrepiento (de haberlo elegido como oponente). De hecho, asumí las consecuencias. La vida sigue adelante. Dillon Danis es una de las tormentas menores que he capeado. He pasado por algunas cosas en mi vida adulta. Un depredador que se hace pasar por un peleador falso no es algo que me preocupe”.

Paul, la celebridad de las redes sociales y artista de la WWE, ciertamente aporta mucha confianza al choque.

Paul peleó como boxeador profesional en 2019 y perdió por decisión dividida ante KSI. También se enfrentó a Floyd Mayweather Jr. en un combate de exhibición en 2021.

Danis, por otro lado, solo tiene dos peleas de MMA en su haber (ambas victorias), pero no ha competido desde 2019.

“Dillon Danis escondido detrás de un teclado es muy diferente a Dillon Danis en persona. Lo presencié cara a cara. Sólo dos entidades separadas. Esa noche en particular será increíblemente gloriosa porque lo tendré boca abajo y noqueado”, dijo Paul.

"Es un ser humano irracional, delirante y depredador".