El campeón mundial de ocho divisiones, el filipino Manny Pacquiao, de 44 años, se mantiene firme en que quiere perseguir una medalla de oro olímpica en los Juegos de París 2024.

La motivación de Pacquiao surge de los primeros años de su carrera amateur, cuando lo ignoraban y finalmente lo rechazaban para representar a su país en los Juegos Olímpicos.

“(Estoy) esperando eso y estoy entusiasmado”, le dijo Pacquiao a Rappler durante el lanzamiento de la Liga de Voleibol Maharlika Pilipinas (MPVA).

“Desde el principio fui a Manila para formar parte del equipo filipino, pero no me eligieron, me rechazaron… porque decían que no era bueno. Mi corazón y mi deseo es conseguir una medalla de oro en los Juegos Olímpicos”.

El mes pasado, el presidente del Comité Olímpico de Filipinas, Abraham “Bambol” Tolentino, reveló que Pacquiao se había acercado para preguntar sobre el proceso de clasificación.

Sin embargo, Tolentino reveló que Pacquiao no es elegible - debido a su límite de edad de 40 años - para participar en los Juegos Asiáticos, que son un clasificatorio olímpico.

Pacquiao (62-8-2; 39 nocauts) se retiró del deporte en 2021, luego de sufrir una derrota por decisión en doce asaltos ante Yordenis Ugas. Pacquiao originalmente estaba programado para enfrentar a Errol Spence, quien se retiró de la pelea por una lesión en el ojo. Ugas ya estaba programado para ver acción en la cartelera y aceptó la pelea con retraso.

La estrella filipina ha participado en combates de exhibición y tiene previsto otro a principios de 2024 con la leyenda del kickboxing Buakaw Banchamek.

Durante su carrera profesional, Pacquiao tuvo una carrera que no será fácilmente replicada, ya que capturó títulos mundiales en peso mosca, peso súper gallo, peso pluma, peso súper pluma, peso ligero, peso welter junior, peso welter e incluso peso superwelter.