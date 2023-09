La sensación invicta Jesús “Mono” Ramos Jr., se enfrentará al contundente contendiente Erickson “Hammer” Lubin, en una atracción especial a 12 asaltos en peso súper welter, que será uno de los principales combates de respaldo de la cartelera “Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo”, que se llevará a cabo este mismo sábado, 30 de septiembre, en la T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

La pelea es organizada por Premier Boxing Champions y será televisada por Showtime PPV y ESPN Latinoamérica.

Ramos (20-0, 16 nocauts), un fuerte zurdo que a sus 22 años aún no ha llegado a alcanzar su techo como peleador, derrotó al entonces invicto Joey Spencer en marzo, derribándolo en el primer asalto antes de detenerlo en el séptimo para ganar porTKO en su sensacional debut de 2023 en la cartelera de David Benavidez vs. Caleb Plant.

Originario de Casa Grande, Arizona, Ramos también posee decisiones unánimes consecutivas en 10 asaltos sobre Brian Mendoza y Javier Molina en 2021, a las que siguió derrotando a Luke Santamaría y Vladimir Hernández en 2022.

En general, el joven Ramos ha ganado reconocimiento con nocauts destacados, deteniendo a siete de sus últimos 10 oponentes, mostrando sus habilidades y habilidad para terminar sus peleas temprano.

“Estoy emocionado de ser parte de esta gran cartelera contra un duro oponente el 30 de septiembre”, dijo Ramos. “Sé que Lubin está entrenando duro y viene a ganar, lo que hará que la pelea sea entretenida. Toda esta cartelera está repleta y No queremos decepcionar, así que a los fanáticos les espera una gran noche de boxeo”.

Lubin, de 27 años (25-2, 18 nocauts), regresó al ring en junio para propinar un impresionante nocaut en el quinto asalto al veterano Luis Arias, quien nunca había sido detenido.

La salida anterior de Lubin lo vio enfrentarse cara a cara en una de las mejores peleas de 2022, mientras intercambiaba caídas con su compañero contendiente Sebastián Fundora en Showtime en abril de 2022.

De cara a la pelea de Fundora, Lubin había logrado una impresionante racha ganadora de seis peleas desde una derrota ante el entonces unificado y ahora campeón indiscutible de las 154 libras Jermell Charlo en 2017, una racha que incluyó triunfos sobre Jeison Rosario, Terrell Gausha e Ishe Smith.

Originario de Orlando, Florida, Lubin se convirtió en profesional a los 18 años en 2013 y se convirtió en uno de los prospectos más jóvenes en aparecer en la serie de desarrollo SHOBOX: The New Generation®, obteniendo los honores de "Prospecto del año" de ESPN y Ring. Revista en 2016.

“Sé que el mundo estará observando el 30 de septiembre y planeo ganar a lo grande”, dijo Lubin. “Tenemos un peleador joven y talentoso frente a nosotros, pero yo también soy joven y talentoso. La diferencia es que he peleado contra la flor y nata de la división de las 154 libras. No importa si se trata de atletas olímpicos, grandes prospectos, contendientes o campeones, los he enfrentado. Tengo un gran resentimiento y sé que con esta victoria estaré en una mega pelea. Estoy entrenando muy duro y todo el mundo verá sus frutos”.