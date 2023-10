París será el anfitrión de una revancha épica, ya que la Noche de Campeones de la IBA de este 18 de octubre reunirá al tres veces campeón mundial y estrella local Sofiane Oumiha para una revancha de la final de la Copa EUBC con el prospecto búlgaro Radoslav Rosenov en los 62 kilos, a seis rounds, en una pelea que será la estelar en formato de 3 minutos.

“Mis preparativos fueron muy bien; Todo estuvo de acuerdo al plan”, dijo Oumiha. “Estoy muy orgulloso de participar en la Noche de Campeones de la IBA, es un gran honor para mí. Estoy orgulloso de mi país y de mí mismo. Lo que se suma a esto es que los próximos Juegos se celebrarán en París, estoy en casa y al mismo tiempo en la capital de los próximos Juegos Olímpicos”.

La Noche de Campeones de la IBA es un evento al que los boxeadores nunca antes habían tenido acceso. La escala de los eventos que organiza la IBA es verdaderamente enorme y ni siquiera puede compararse con los viejos tiempos. Mi plan para esta pelea no es tener un plan. Necesito ser flexible y adaptarme a la situación. Luché contra Rosenov el sábado, pero el miércoles podría ser totalmente diferente en el ring. Es una tontería redactar los planes; debes trabajar de acuerdo con la situación, aquí y ahora. Por eso nunca tengo un plan”, continuó diciendo Oumiha.

El trío de boxeadores franceses Amina Zidani, Fatia Benmessahel y Wassila Lkhadiri esperan con ansias su debut en la Noche de Campeones de la IBA.

La medallista de bronce del Campeonato Mundial de Boxeo de la IBA, Zidani, de 30 años, ya tiene experiencia en el boxeo profesional, aunque acude al ring profesional de la IBA por primera vez. Está entusiasmada con su pelea en la división de 57 kg contra Michaela Walsh de Irlanda, que durará 5 asaltos de 2 minutos cada uno.

“No tendremos un casco que me atraiga mucho. Pero el formato de cinco rondas nunca lo he probado todavía en los eventos de la IBA. Me preparé para el evento como lo hago para todas mis otras peleas, pero la diferencia estuvo en el trabajo con bolsas pesadas. Hicimos más rondas de dos minutos para acostumbrarnos al formato”, dijo Zidani.

“Michaela Walsh es una oponente que conozco muy bien. Ya nos hemos enfrentado dos veces en el ring. La primera vez que me ganó, la segunda vez que yo le gané en los Juegos Europeos. La estudié mucho. Para mí es importante tener un buen desempeño en todas partes, pero, aunque es aún más crucial en Francia, habría puesto el mismo compromiso y determinación en cualquier parte del mundo para lograr esta victoria", concluyó Amina Zidani, afirmando que tendría una sólida apoyo en las tribunas.

La medallista de bronce del Campeonato Mundial de Boxeo de la IBA, Fatia Benmessahel, de 24 años, se enfrenta a la holandesa Megan de Cler, quien ya ganó en el evento de la Noche de Campeones en la categoría de 63 kg.

“Será mi primer evento de estilo profesional y es un desafío para mí. Al mismo tiempo, no puedo esperar a probar un nuevo formato que, en mi opinión, será realmente espectacular. Reajustamos nuestro programa de entrenamiento para mostrar la mayor cantidad de acción en el tiempo reducido de la ronda. Tuve la suerte de tener un campo de entrenamiento con el equipo irlandés y boxeadores turcos para prepararme para esta competencia. Le deseo buena suerte a mi oponente Megan de Cler en esta pelea, siempre nos hemos visto en las competiciones pero nunca nos hemos enfrentado en el ring”, explicó.

“Esta es una oportunidad única y única para mí de boxear en Francia. Es una gran oportunidad para poder mostrar mis habilidades y avances en una noche de boxeo tan hermosa. Definitivamente es para mí un ensayo para París 2024. Mi familia y amigos estarán allí para apoyarme en este magnífico escenario de la Noche de Campeones de la IBA”, concluyó Benmessahel.

Su compatriota Wassila Lkhadiri, de 28 años, otra medallista de bronce en el Campeonato Mundial de Boxeo de la IBA, también formó parte del campo de entrenamiento en Irlanda y se preparó en casa en su club de boxeo. Se encuentra en el ring con Marta López del Árbol de España en una competencia de 50 kg.

“Debuto en un formato de estilo profesional y estoy encantado de combinar mi carrera profesional con el boxeo de la IBA. Es una excelente combinación. Además, adoro el elemento del espectáculo que rodea los eventos de la Noche de Campeones. Conozco a mi oponente, hace unos años, antes de mi baja por maternidad, logré vencerla una vez”, dijo Lkhadiri.

“A menos de un año de los Juegos Olímpicos, es importante para mí tener un buen desempeño. Representar a mi nación en casa es increíble y no puedo esperar a que esta experiencia se haga realidad. Mi club, mis amigos y mi familia me apoyarán en este viaje”, mencionó.

El evento tendrá lugar en Westfield Forum Les Halles, Terrasse 1, la entrada es gratuita y comenzará a las 17:00 CEST del 18 de octubre.

Para los espectadores de televisión en Francia, la noche del boxeo se retransmitirá en directo por Eurosport. Para el resto del mundo, la IBA invita a unirse a la transmisión en la plataforma FightNation y disfrutar de los mejores boxeadores en acción.