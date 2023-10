La estrella en ascenso de peso welter, Pat McCormack, encabezará su primer espectáculo cuando ponga en juego su título intercontinental de la AMB contra el invicto estadounidense Peter Dobson, en el Utilita Arena Newcastle el sábado 11 de noviembre.

La pelea es organizada por Matchroom Boxing y será televisada por DAZN.

Matchroom regresa a Newcastle para su última oferta de NXTGEN luego de la inolvidable guerra de Cyrus Pattinson con el galés Chris Jenkins en marzo, pero esta vez todos los ojos estarán puestos en McCormack, medallista de plata olímpico de Tokio 2020, quien da su mayor paso hasta la fecha.

McCormack (5-0, 4 nocauts) de Sunderland ha superado rápidamente a sus primeros cinco oponentes desde que se convirtió en profesional en marzo de 2022, y consiguió su primer título en las filas pagadas la última vez en julio cuando retiró a Ton Dixon en cuatro asaltos para ganar el ranking de la AMB. título.

El talento entrenado por Ben Davison regresa al Utilita Arena Newcastle por tercera vez para defender su cinturón contra Dobson de Nueva York (16-0, 9 nocauts), quien llega a estas costas lleno de confianza después de haber ganado sus 16 peleas profesionales desde entonces. girando en 2014.

Dobson, que reside en el Bronx, ha peleado exclusivamente en los EE. UU. a lo largo de su carrera profesional, y el peleador de 33 años conocido como 'Pistol Pete' buscará ganar su segundo título después de superar a Jeremy Nichols para reclamar la corona de peso welter plata del CMB de EE. UU. en 2017.

El peso súper welter de Jarrow, Ewan Mackenzie (8-0, 3 nocauts) se enfrenta a Ishmael Davis (11-0, 5 nocauts) de Leeds en una eliminatoria por el título inglés y Mark Dickinson (5-0, 1 nocauts) de West Rainton se enfrenta a Grant Dennis (18-5, 3 nocauts) de Chatham en una eliminatoria por el título de peso mediano inglés, con el ex destacado invicto del Equipo GB buscando lograr seis victorias en seis peleas desde que se convirtió en profesional en octubre de 2021.

El peso ligero de Gateshead Calum French (4-0, 1 nocaut) pelea contra Shaun Cooper (13-5) en ocho asaltos, el peso mediano de Essex Jimmy Sains (1-0) busca aprovechar su primera victoria en Wembley la semana pasada, el destacado amateur de peso ligero de Newcastle Cameron Vuong atraviesa las cuerdas por segunda vez como profesional, Birltey Superligero Owen Rees (1-0, 1 nocaut) pelea en seis asaltos y se le une en la cartelera su hermano Ben Rees (1-0-1, 1 nocaut) que pelea a seis asaltos en peso semipesado.

"Es un sueño para mí encabezar una cartelera en Newcastle, contra un estadounidense invicto, es un paso adelante y una oportunidad para mí de hacer una declaración", dijo McCormack. "El objetivo es eventualmente traer las grandes noches habituales a Newcastle".

"En primer lugar, me gustaría agradecer a Matchroom por darme la oportunidad de mostrar mi talento", dijo Dobson. “Tenía previsto pelear contra Caoimhin Agyarko el año pasado cuando se retiró por una lesión. Mi equipo se ha mantenido en contacto y surgió esta oportunidad”.

“Pat McCormack era un buen aficionado pero, con el debido respeto, nunca ha visto nada remotamente cercano a mi nivel como profesional. Si revisas mis credenciales, he hecho una carrera presentándome y venciendo a tipos que no se esperaba que derrotara. Esto no será diferente. Lo derribaré y lo detendré en su patio trasero”.

“Para ser honesto, detendría a este muppet y a su hermano con muerte cerebral en la misma noche. Realmente creo que Eddie Hearn es uno de los tipos más inteligentes del boxeo. Desafortunadamente, voy a demostrarle que cometió un error al invertir en este pasivo que no lleva a ninguna parte en este deporte”.

