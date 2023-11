Alexander Krassyuk, promotor de Oleksandr Usyk, se mostró inconforme por el desempeño de Tyson Fury, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en su enfrentamiento contra Francis Ngannou el pasado sábado por la noche.

Fury se enfrentó a Ngannou, ex campeón de UFC, y fue un combate sorpresivo al Fury encontrarse con la lona por un golpe del camerunés debutante en el boxeo profesional en el tercer asalto.

Sin embargo, Fury ganó el choque con una victoria por decisión dividida; un juez lo tuvo para Ngannou, en una pelea sin tener la exposición del título del CMB de Fury.

Ahora el “Rey de los Gitanos“ está próximo a enfrentarse al campeón unificado Oleksadr Usyk.

Pero Krassyuk, promotor de Usyk, dejó en claro que quiere que el ucraniano derrote a Fury, quien venció a Deontay Wilder en dos ocasiones consecutivas, y no a la versión que aparentemente subió al ring en su última pelea.

"No trató al tipo con seriedad. Su actuación no nos muestra nada serio para nuestra pelea con Usyk. Significa que Usyk no debería mirar a este Fury porque esta versión no es a la que queremos vencer. Queremos un Fury diferente“, expresó el promotor en entrevista con SecondsOut.

“Queremos que descanse, trabaje y vuelva a su mejor nivel a ese es el queremos vencer. Esta versión que tuvimos, es un pecado pelear con un hombre así", expresó Krassyuk.

Aunque se rumoreaba que el 23 de diciembre era la fecha tentativa para Fury vs. Usyk, parece que los planes cambiaron. El promotor Frank Warren indicó que quiere que Fury descanse durante el resto del año, y planea el enceuntro con Usyk en enero o febrero.

Un día después de la pelea con Ngannou, se vio a Fury luciendo un ojo izquierdo magullado y un corte en la frente.

Krassyuk asomó que no había ninguna posición legal para que su equipo hiciera cumplir la fecha del 23 de diciembre, que es la fecha preferida de Usyk.

"Perderá un par de millones más de fanáticos por huir de Usyk. Uysk se enojará, definitivamente, sí", sostuvo Krassyuk.