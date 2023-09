Gilberto “Zurdo” Ramírez, ex campeón mundial de peso súper mediano, se enfrentará a Joe Smith, ex campeón mundial de peso semipesado, el próximo 7 de octubre en Meca del Boxeo, Las Vegas, siendo la primera vez que el mexicano se sube a esa locación después de 7 años.

Serán los protagonistas de una cartelera promocionada por Golden Boy Promotions y bajo la transmisión de DAZN.

La última vez que Ramírez se subió al ring en Las Vegas fue en 2016, capturando por primera vez para México un título mundial de peso supermediano, al dominar de forma unánime a Arthur Abraham, en ese entonces campeón mundial defensor de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Ramírez tiene marca de 3-0 (1 KO) en Las Vegas, mientras que Smith tiene marca de 1-0 en Las Vegas.

"Pelear en Las Vegas es increíble, es conocida como La Meca del Boxeo, tiene una gran historia con este deporte y alberga algunos de los combates de boxeo más emblemáticos y legendarios. Particularmente disfruto pelear en Las Vegas, entre otras cosas, por los fanáticos apasionados y la cultura del boxeo en general”, expresó Ramírez.

"Todo el ambiente crea un espacio único y electrizante que alimenta mi motivación y determinación. Cada lugar de pelea tiene su propio encanto, pero este es especial para cualquier boxeador. Es un lugar donde se hacen sueños y se forjan legados, y es un honor para mí ser parte de una tradición cada vez que subo al ring allí", sostuvo el mexicano.

Ramírez obtuvo la primera derrota de su carrera profesional cuando Dmitry Bivol, campeón mundial de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en noviembre pasado con una decisión en 12 asaltos en Abu Dhabi.

Su campo de entrenamiento en Brickhouse Boxing Club en North Hollywood (CA) presenta una tonalidad distinta.

“Gane o pierda, siempre buscaré mejorar. Si bien la pérdida fue decepcionante, obtuve conocimientos invaluables. Físicamente, me esfuerzo aún más en el entrenamiento para asegurarme de estar en la mejor forma posible. Siempre me concentro en refinar mis técnicas y trabajar en cualquier debilidad que sobresaliera en el choque. Mentalmente, la pérdida encendió en mí un nuevo nivel de determinación. Recordé que los contratiempos nos hacen más fuertes”, apuntó Ramírez.

"La derrota es una oportunidad única para el crecimiento y la transformación en la nueva división. Aprendo de mis errores y adapto mi estrategia en consecuencia. Estoy emocionado de mostrar mis mejoras y que los contratiempos no duran. No me definen: me motivan a superarme y volver más fuerte que nunca”, sostuvo el boxeador mexicano.

“La derrota ante Bivol fue una experiencia de aprendizaje significativa para mí. Me proporcionó información valiosa que usaré para ser un mejor boxeador. En general, la pérdida ha reavivado mi motivación y compromiso de mejorar. Estoy enfocado a refinar mis habilidades, ampliar mi coeficiente intelectual de pelea y asegurarme de subir al ring como la mejor versión de mí mismo”, sentenció Ramírez.