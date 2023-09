Los peleadores que competirán en la cartelera preliminar de Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo del próximo sábado, mostraron sus habilidades ante los fanáticos en un entrenamiento con los medios antes de ingresar al ring este 30 de septiembre desde el T-Mobile Arena en Las Vegas.

El entrenamiento contó con peleadores en la cartelera de Showtime PPV que verá a la sensación invicta Jesús “Mono” Ramos Jr. enfrentarse al principal contendiente Erickson “Hammer” Lubin en el evento co-estelar, los ex campeones mundiales Yordenis Ugas y Mario “El Azteca” Barrios irán cara a cara por el título interino de peso welter del CMB, y los pesos medianos en ascenso Elijah García y Armando Reséndiz se enfrentarán en el primer partido de PPV a las 8 p.m. hora del Este/5 p.m. PT.

El entrenamiento también incluyó al peso pesado Frank “The Cuban Flash” Sánchez, quien se enfrentará a Scott Alexander encabezando el Showtime PPV Countdown, que se transmite en vivo por el canal de YouTube SHOWTIME SPORTS y la página de Facebook de SHOWTIME Boxing® a partir de las 5:30 p.m. Este/2:30 p.m. PT.

Esto es lo que los peleadores dijeron el miércoles desde el MGM Grand:

JESÚS RAMOS JR.

“Estoy tranquilo, tranquilo y sereno en este momento. Estoy abrazando todo. Es una gran oportunidad y un gran escenario, así que estoy muy emocionado de pelear en esta cartelera. No soy un chico normal de 22 años. Tengo grandes victorias y un gran currículum. No soy el típico prospecto de 22 años”.

ERICKSON LUBIN

“La actividad saca lo mejor de mí. Quería volver al ring. El sábado por la noche verán al mejor Erickson Lubin. He estado haciendo esto toda mi vida. Escuché algo antes acerca de que sería un disgusto, pero no lo será. Soy uno de los mejores de la división y voy a dar lo mejor el sábado”.

“Ramos se dará cuenta de que la experiencia es clave y que soy uno de los mejores en el juego. Seguramente sufrirá su primera derrota. Estoy buscando ganar de manera impresionante”.

YORDENIS UGAS

“Si hay algo que no me falta es experiencia. He estado peleando contra los mejores pesos welter del mundo durante los últimos siete años y este sábado el mundo verá cómo cosecharé los beneficios de mi experiencia”.

“No tengo nada más que respeto por cada peleador mexicano. Me quito el sombrero ante ellos y sé que Barrios será un oponente realmente difícil. Él va a llegar muy fuerte”.

MARIO BARRIOS

“Estos próximos años serán mis mejores años y estoy tratando de lograr todo lo posible. Siento que definitivamente puedo hacer que eso suceda aquí en Las Vegas”.

“Tengo una constitución alta, por lo que bajar a 140 libras se estaba volviendo muy difícil. La división de peso welter es donde podré lograr más y estoy emocionado por los próximos años”.

“Ugas es un gran peleador. Ha estado allí con algunos de los mejores pesos welter. Es uno de los pocos que le propinó una derrota al gran Manny Pacquiao. Incluso cuando peleó contra Errol Spence Jr. antes de la lesión en el ojo, estuvo en esa pelea. Lo estaba poniendo muy difícil, así que sabemos que Ugás está aportando mucho”.

ELIJAH GARCÍA

“Sé lo que valgo. Podría ser campeón del mundo pronto. Recuerdo haber visto a esos viejos luchadores cuando tenían 20, 21, 22 años peleando contra los mejores mientras luchaban por títulos. De eso quiero ser parte. Quiero hacer grandeza y quiero mostrarle al mundo que soy diferente”.

“Los fanáticos pueden esperar una pelea realmente ganada con mucho esfuerzo. Va a ser una pelea interna y eso es lo que a todos les gusta ver. Voy a salir con la mano en alto”.

ARMANDO RESENDIZ

“La estrategia es realmente sencilla; escucha mi rincón y estad atentos. Luego, se trata simplemente de salir y pelear con ese estilo mexicano, ese estilo de sangre caliente que a los fanáticos les encantará el sábado por la noche. Estoy muy orgulloso de estar en la misma cartelera que Canelo. Y créanme, planeo aprovechar al máximo esta oportunidad.

“No voy a hacer ninguna predicción, pero será otra guerra. Va a ser una pelea fantástica. Elijah García es un peleador duro y sé que voy a sacar lo mejor de él. Los fanáticos van a ver una batalla increíble entre nosotros”.

FRANK SÁNCHEZ

“Estamos muy orgullosos y muy agradecidos de haber tenido nuestro campo de entrenamiento en Lake Tahoe con Canelo y Eddy Reynoso. Estuvimos ahí en la altitud y los desafíos que presentaba, pero logramos todo lo que necesitábamos”.

“La división de peso pesado no necesita darse cuenta de nada sobre mí porque ya saben lo bueno que soy. Por eso los peleadores más importantes me han estado evitando. Voy a mostrarles a todos lo que valgo dentro del ring el sábado por la noche”.