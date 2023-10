El Consejo Mundial de Boxeo (CMB), confirmó al mexicano Julio César Martínez como único campeón de peso mosca, ya que McWilliams Arroyo se negó a pelear contra el campeón del CMB, Martínez, por lo que dejó vacante su campeonato interino.

Martínez y Arroyo se supone que se enfrentarían después de su empate técnico, que resultó de un cabezazo accidental.

La pelea estaba fijada para el 5 de mayo en la cartelera de Canelo vs Ryder pero Arroyo no aceptó pelear en México. Estaban programados para enfrentarse el próximo diciembre como resultado de una subasta y Arroyo no honrará dicha pelea, por lo que perdió sus privilegios y el campeonato mundial interino.