La estrella del boxeo, Ryan García, le respondió a sus detractores, quienes lo han criticado desde su derrota ante Gervonta “Tank” Davis por nocaut técnico en el séptimo asalto de su pelea celebrada en abril pasado.

Ahora es el momento que logre defenderse de los malos comentarios en su contra, cuando se enfrente a Oscar Duarte, el próximo 2 de diciembre en Alamodome de San Antonio, una semana antes de que Devin Haney desafíe a Regis Prograis por el título de peso welter junior del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Voy a regresar con una venganza”, expresó García en una historia en su cuenta de Instagram.

Asimismo, aseguró que ha trabajado constantemente en su entrenamiento para dar lo mejor de sí de cara a su pelea con Duarte en algunos meses, para demostrarse personalmente que es capaz de ganar y conseguir un campeonato.

“Cansado de la falta de respeto. Estoy harto y he estado al 50% durante tanto tiempo que va a ser diferente. Me lo prometo a mí mismo. No me importa nada más que convertirme en campeón. Mis ojos solían preocuparse por las redes sociales y lo que eso hizo por mi carrera, ahora no me importa, estoy listo para ganar”, afirmó el boxeador mexicano.