“King” Ryan García (23-1, 19 nocauts) y el artista del nocaut Oscar “La Migraña” Duarte (26-1-1, 21 nocauts) de Parral, México, organizaron una conferencia de prensa de hoy antes de su colisión súper ligera de 12 rounds. La pelea se llevará a cabo en el Toyota Center de Houston, Texas, el sábado 2 de diciembre y se presenta en asociación con Cancún Boxing. El evento se transmitirá en todo el mundo por DAZN como parte de tu suscripción.

Los boletos para García vs. Duarte salieron a la venta hoy y tienen un precio de $500, $350, $250, $150, $100 y $50 más las tarifas aplicables. También estará disponible para su compra una cantidad limitada de boletos para la Experiencia VIP Golden Boy con mercadería exclusiva y mejoras para la noche de pelea incluidas. Los boletos estándar y VIP se pueden comprar en ToyotaCenter.com o GoldenBoyPromotions.com.

Esto es lo que dijeron los participantes de hoy:

RYAN GARCÍA, CONTENDEDOR DEL PESO SÚPER LIGERO:

"Sabes, Oscar es un oponente duro, un artista del nocaut, así que tengo que estar preparado, ya sabes, refrescarme después de mi última pelea. He estado entrenando con Derek y he aprendido mucho y fortalecido. En este nuevo peso Me siento más seguro, más fuerte y más consciente".

"Si espero convertirme en campeón, no puedo aceptar peleas fáciles y pensar que eso me llevará allí. Entonces, sabía que Oscar era un desafío. Es rápido. Es fuerte. Tiene buena sincronización. Así que tenía sentido. "Para mí, ya sabes, esta pelea, para mostrar lo que puedo hacer para prepararme para las peleas más importantes".

"¡Sé que la ciudad se mostrará porque ya sabes, Houston! ¡Hay tanto amor aquí!"

OSCAR DUARTE, CONTENDEDOR SÚPER LIGERO:

“Estoy feliz y muy emocionado de estar aquí. Estoy agradecido por esta oportunidad. Estoy listo. Estoy viviendo mi mejor momento. Estoy agradecido por mi equipo, mi familia y cuando llegue el 2 de diciembre, estaré". "Voy a brillar. Va a ser una gran pelea y voy a enorgullecer a Chihuahua y a México".

“El 2 de diciembre voy a ganar y voy a ser el próximo ídolo del boxeo mexicano con la preparación que estoy haciendo. Tengo un gran rival enfrente, tengo un equipo increíble detrás de mí. Ellos son mi fuerza y estoy preparado para los grandes desafíos que tengo por delante. Este es mi mejor momento para mí, no sólo físicamente sino también mentalmente".

OSCAR DE LA HOYA, PRESIDENTE Y CEO DE GOLDEN BOY:

"Ryan no rehúye nada y quiero decir, si echas un vistazo a Oscar Duarte, es un artista del nocaut muy, muy duro. Y el hecho de que Ryan García lo haya elegido para su pelea de regreso te dice todo sobre Ryan. García. Está listo. Quiere hacer una gran declaración. Quiere regresar y ser campeón mundial".

"Ryan tiene una actitud de campeón. Eso es exactamente lo que tiene. Y mucha gente en la industria del boxeo se sorprendió mucho porque Oscar Duarte viene de una racha de nocauts de 11 peleas. Su entrenador ha estado haciendo maravillas y ya sabes, él puede No esperaré para exhibirme y por eso creo que Ryan García traerá lo mejor de sí mismo, y Oscar Duarte traerá lo mejor de sí mismo, y todos los fanáticos aquí en Houston traerán la mejor energía y expectación en torno a esta pelea".

DERRICK JAMES, DOS VECES ENTRENADOR DEL AÑO:

"Estoy feliz de estar en Texas y de regresar a Houston. Amo Houston. Creo que será una noche de boxeo espectacular. Ryan y yo nos llevamos bastante bien en el campo de entrenamiento y todo está encajando. Esta es una "Es un proceso día a día. Seguimos mejorando cada vez más. Así que estoy buscando una gran noche de peleas".

PEPE GÓMEZ, PRESIDENTE DE CANCÚN BOXING:

"Estoy muy feliz de estar aquí. Esta es una pelea muy importante para el boxeo de Cancún, para México, para Oscar Duarte y nuestro equipo. Necesitamos las mejores peleas para este deporte. Gracias Oscar De La Hoya por hacer que esto suceda".