Sandy Ryan le ha dicho a Jessica McCaskill que “mantenga los cinturones calientes” mientras se enfrentan en un choque de unificación de peso welter el próximo sábado 23 de septiembre en el Caribe Royale en Orlando, Florida.

La pelea es organizada por Matchroom Boxing y será televisada por DAZN.

Ryan (6-1, 2 nocauts) consiguió el título vacante de la OMB en su última pelea, venciendo a la canadiense Marie Pier Houle en Cardiff en abril, y en su primera defensa, viaja a Florida para enfrentarse a la campeona de la AMB, el CMB, y la Revista Ring. McCaskill (12-3, 5 nocauts), la chica de Chicago que está peleando en su décimo combate por el título mundial consecutivo.

Ryan, quien cumplió 30 años el sábado, cree que está tomando el camino de su larga racha de acción por el título mundial, comenzando en Orlando y conduciendo a una pelea indiscutible y luego a enfrentamientos con los otros campeones de renombre en el deporte.

“Esto es enorme para mí”, dijo Ryan. “Jessica está ahí arriba, está en la lista libra por libra y ahí es donde quiero estar, así que necesito vencer a chicas como ella para estar donde está. Realmente respeto a Jessica como luchadora, y lo verás esta semana con la forma en la que estoy y la mentalidad que tengo. Recuerdo haberla visto contra Katie y le ha ido muy bien desde entonces, siempre ha estado en las grandes peleas y ha ganado la mayoría de ellas”.

“Ella es dura, va a venir con todo, nunca la han detenido y conoce el juego profesional porque lleva mucho tiempo en él así que sabe todos los trucos, pero siento que con mi habilidad estoy a otro nivel que ella”.

“No voy a abandonar la pelea con Chantelle Cameron porque creo que tuvo una mala noche. He pasado una mala noche y no creo que nadie me mirara con esa actuación. Puedo ver que hay algunos malos hábitos en esa pelea, pero ella entrenará con todo su corazón para esta pelea porque si pierde, será su última pelea, no tendrá nada, ni cinturones. Por eso me aseguro de estar completamente preparado. Ella va a ver, ¿no? No necesito decir mucho, ya veremos el sábado por la noche, solo prepárense, mantengan los cinturones calientes para mí”.

“Para mí ahora todo se trata de grandes peleas. Esto es enorme, pero en el nivel en el que estoy, si gano esta pelea, quiero ser indiscutible y no hay nada más grande, así que este es el nivel en el que estoy ahora. En el boxeo nunca se sabe lo que va a pasar, pero ahora que estoy en este nivel, siento que estoy aquí para quedarme”.

“Todo profesional quiere tener todos los cinturones, ese es el objetivo, su legado. Estoy en el peso welter, también he ganado 140 libras, hay algunas peleas enormes que se pueden hacer con las mejores chicas, déjenme conseguir todos los cinturones en 147 y luego hagamos grandes peleas”.

“Creo que puedo ser una estrella en el juego. Soy bastante discreta, pero sé lo que puedo lograr y puedo ser un nombre importante en la escena profesional femenina”.

El choque de Ryan con McCaskill es parte de una cartelera apilada en Orlando, encabezada por la prueba más grande de la carrera de Richardson Hitchin (16-0, 7 nocauts) hasta la fecha contra José Zepeda (36-3, 27 nocauts), con los títulos Plata del CMB, NABO de la OMB y Títulos superligeros norteamericanos de la FIB en juego.

Austin 'Ammo' Williams (14-0, 10 nocauts) presiona sus reclamos por la acción por el título mundial en peso mediano mientras se enfrenta a Steve Rolls (22-2, 12 nocauts) y Orestes Velázquez (7-0, 6 nocauts) defenderá su Título Superligero Internacional de la AMB para iniciar la cartelera principal contra Mohamed Soumaoro (13-1, 6 nocauts).

Khalil Coe (6-0-1, 4 nocauts) continúa ascendiendo en las filas del peso semipesado, y “Big Steppa” encabeza la acción de Before The Bell y buscará su tercera victoria por KO de 2023 contra Kenmon Evans (10-1-1, 3 nocauts). El peso súper welter Jeovanny Estella (12-0, 3 nocauts) y el peso súper mosca Jasmine Artega (10-0-1, 5 nocauts) prueban la acción en ocho asaltos en las dos primeras peleas de la noche.