Tom Schwarz volverá al ring para enfrentarse a Kostiantyn Dovbyshchenko en una pelea de pesos pesados que se celebrará el próximo 23 de septiembre en el Getec Arena Magderbugo, Alemania.

La pelea es promocionada por Fides Sports Promotion y será transmitida por RTK TV.

Dovbyshchenko ha disputado 24 combates, ganando diez de ellos y su historial le favorece, ha compartido ring con numerosos boxeadores de peso pesado de primer nivel, entre ellos Zhan Kossobutskiy, Oleksandr Zakhozhyi, Vladyslav Sirenko e incluso los conocidos boxeadores alemanes Erik Pfeifer y José Larduet.

Sus entrenamientos vienen de una prestigiosa escuela de boxeo de su país natal.

Por su parte, Schwarz también lleva varios meses entrenando en las mismas instalaciones. De la mano de Fides Sports, el jugador de 29 años se ha sumergido en un entorno completamente nuevo.

“Estoy encantado de haberme encontrado por fin con un nuevo equipo que me valora y no me descarta como basura. También estoy encantado de que mi entrenador y yo podamos comunicarnos estupendamente a pesar de las importantes diferencias lingüísticas, y nos llevamos muy bien”, sostuvo Schwars.