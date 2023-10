Shakur Stevenson sigue sin comprender por qué no se está preparando para enfrentarse a Vasiliy Lomachenko el próximo 16 de noviembre, pero mantiene la esperanza de poder llevarla a cabo el año siguiente.

Según Stevenson, al campeón ucraniano de tres divisiones se le ofreció una bolsa, la más alta de su carrera, para un enfrentamiento. Ambos son promovidos por Top Rank Inc., de Bob Arum, lo que permitiría facilitar el cierre de un trato entre los dos.

"Obtuvo un gran nombre en 135, entonces, cuando lo fumo creo que el mundo entendería que realmente soy la verdad", afirmó Stevenson en conversaciones recientes con un grupo de reporteros y camarógrafos.

Stevenson considera que Lomachenko debía obtener una victoria sobre Devin Haney, invicto e indiscutible campeón de peso ligero Devin Haney en su último encuentro. Sin embargo, el ucraniano cayó por decisión unánime en 12 asaltos el pasado 20 de mayo, donde Haney retuvo sus coronas de 135 libras de la FIB, la AMB, el CMB y la OMB.

Stevenson enfrentará a Edwin De Los Santos por el vacante peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el próximo 16 de noviembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El CMB relegó a Haney al estado de campeón de peso ligero en receso cuando ascendió a la división de 140 libras para desafiar a Regis Prograis, campeón súper ligero del CMB, el 9 de diciembre en el Chase Center de San Francisco.

En tanto, Lomachenko decidió cuando se le presentó la pelea con Stevenson tomarse un descanso por el resto de este año. Arum informó que el ucraniano está dispuesto a enfrentar a Stevenson en 2024, en lo que seguiría siendo una de las peleas más importantes en la división de 135 libras.

"Me encantaría pelear contra Lomachenko, no sé por qué no lo hicimos en esta pelea, debió ser la siguiente. Escuché que le ofrecieron la bolsa más grande de su carrera y la rechazó. Con suerte, todavía podemos hacer que algo suceda”, aseveró Stevenson.

Si Stevenson vence a De Los Santos y posteriormente se mide a Lomachenko, cree que puede convertirse en el primer peleador en vencer al ucraniano por nocaut, recordando que las derrotas de Lomachenko fueron todas por puntos ante Orlando Salido, Teófimo López y Haney.

"Creo que es posible que lo detenga, y si no, le daré una paliza", puntualizó Stevenson.