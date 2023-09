Shakur Stevenson, quien hace poco reveló que su interés actual es una pelea contra Gervonta “Tank” Davis, pero también está convencido que conseguir una pelea contra Davis es si este último muestra interés.

Stevenson reconoce que no es la parte que debe tomar las decisiones o proponer el encuentro, asegurando que Davis tiene un perfil más elevado. A lo que se suma que ambos tienen respaldo de promotoras rivales, Top Rank y Premier Boxing Champions, respectivamente.

Actualmente Davis se ubica como el mayor atractivo del deporte a la par de la estrella mexicana, Saúl “Canelo” Álvarez. Su destreza le ha permitido ser protagonista de carteleras exclusivas en los últimos años y la última de ellas fue contra Ryan García para tenderlo en la lona con un nocaut técnico en el séptimo asalto.

"Sé que el número uno en la pelea, para mí, es Tank. Ambos somos la mejor pelea. Puedes nombrar a otros 15 peleadores, pero hay pelea que deba ocurrir en el boxeo", aseguró Stevenson para el podcast Million Dollaz Worth of Game.

“Al fin y al cabo, no soy Tank, yo soy un verdadero negro y él es la gran estrella del PPV. No puedo hacerle ninguna oferta a Tank. ¿Quién soy yo para lanzarle una oferta a la estrella más grande del boxeo? ¿Qué le voy a ofrecer? No tiene sentido, quedaría de su parte y su equipo, para hacerlo”, remarcó dijo Stevenson.

Sin embargo, reiteró su deseo de enfrentar a Tank e insiste en que es uno de los mejores encuentros del deporte actualmente, además cree que es una oportunidad para hacerle ver al mundo sus habilidades.

"Me encantaría porque creo que esa es la mejor pelea en el boxeo, si hablamos de habilidades. Él no les va a decir eso porque estará pensando de la manera que piensa. Pero yo creo que es la mejor pelea en el boxeo y quiero demostrarle al mundo quién soy realmente”, destacó.

Stevenson podría enfrentarse al contendiente dominicano Edwin De Los Santos por el título vacante de 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el próximo 16 de noviembre en Las Vegas. Originalmente debía enfrentarse a Frank Martin, pero este último, después de llegar a un acuerdo, se retiró de la pelea en el momento y hasta la fecha no ha emitido una justificación de sobre su decisión.

En tanto, Davis salió recientemente de la cárcel luego de cumplir 44 días bajo prisión por una violación a los términos de su arresto domiciliario, tras ser declarado culpable en mayo pasado, por algunos cargos de atropello y fuga en noviembre de 2022.