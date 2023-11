Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), confirmó que le indicó a Dewey Cooper, entrenador del veterano de MMA Francis Ngannou, que su peleador tendrá un lugar en el ranking del ente sancionador.

El ex campeón de Artes Marciales Mixtas debutó en el boxeo profesional ante Tyson Fury, campeón del CMB y considerado el mejor peso pesado de su categoría, pese a que no hubo título porque Ngannou no fue clasificado por el organismo sancionador.

El peleador camerunés superó todas las expectativas al mandar a la lona a Fury en el tercer asalto y pelear contra él en igualdad de condiciones durante la mayor parte del concurso, pactado a 10 asaltos.

Fury, el favorito del encuentro, conquistó una cerrada victoria por decisión dividida. Un juez anotó 95-94 para Ngannou, pero fue anulado por puntuaciones de 95-94 y 96-93 para Fury.

"Mauricio Sulaimán, el presidente del CMB, dijo que lo clasificará entre los 10 primeros porque es mejor que la mayoría de los pesos pesados ​​en el top 10. Lo dijo en el ring", dijo Cooper en conversación con MMA Junkie.

Sulaiman mostró su impresión por el desempeño de Ngannou y planea hacerle una recomendación para que su organización lo clasifique.

"Lo que presencié personalmente el sábado por la noche es un boxeador sólido, que merece ser clasificado por el CMB y haré esas recomendaciones al comité de clasificación del ente regulatorio", dijo Sulaimán.

Ngannou tiene intenciones de continuar en el boxeo, pero también tiene la intención de regresar a las MMA el año próximo.

Mientras, el “Rey Gitano”, como se le conoce a Fury, está próximo a un enfrentamiento contra Oleksandr Usyk, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Internacional de Boxeo (OIB).

La pelea estaba pactada para el 23 de diciembre en Arabia Saudita, pero podría retrasarse dado que Fury recibió más castigo de lo que se esperaba en su choque con Ngannou y, según el promotor Frank Warren, es necesario más tiempo de recuperación.