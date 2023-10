Tim Bradley siempre ha considerado que Demetrius Andrade fue un peleador increíble, con un dominio de todos los púgiles en las 154 libras, así como la mayoría de las 160. Sin embargo0, no entiende por qué no se ha enfrentado a los mejores peleadores, cuando puede hacerlo casi todo en el ring.

Bradley llamó a la puerta de Andrade durante años, pero al final un boxeador de élite hizo caso a Bradley y se interesó por Andrade.

David Benavidez en su victoria más reciente e importante de su carrera fue con una decisión cerrada sobre Calep Plant, y Benavidez quedó con el gusto de encabezar una cartelera de PPV y disfrutó de medirse con alguien de su talla.

Luego de ello, Andrade puso su nombre en la mesa, con la mayoría de los boxeadores importantes de las 168 libras ya ocupados, Benavidez aceptó satisfactoriamente la oferta de alguien que lo critica abiertamente.

Benavidez y Andrade finalmente se subirán al ring el próximo 25 de noviembre en Las Vegas y, a juicio de Bradley, hay mucho por delante para el ex campeón de dos divisiones, pese a ser un poco mayor, en esta ocasión podrá demostrar por qué los peleadores élite no se han entusiasmado en enfrentarse a él.

"Andrade podrá mostrar verdaderamente lo que es y por qué la gente lo ha estado evitando durante años", reconoció Bradley en declaraciones a ProBox TV.

Benavidez recibió mucho alboroto, destacando por su omnipresencia y su gran ofensiva en el ring sin desgastar su energía, atributos que por sí solos le han otorgado dos reinados de títulos mundiales separados y al respeto universal como uno de los mejores peleadores del mundo.

Bradley muestra interés por Benavidez hasta cierto punto. El miembro del Salón de la Fama no se deja atrapar por lo que hace el dueño del título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), por el contrario, se sirvió anotar en una lista las desventajas de Benavidez.

“Benavidez es un peleador con mucha influencia. Lo llamamos el monstruo, pero cuando lo veo en la película, veo muchas oportunidades en las que un tipo con la inteligencia de Andrade puede hacerle pagar”, aseveró Bradley.

Bradley no quería desacreditar por completo a Benavidez. Después de todo, al ex campeón de dos divisiones le parece interesante como boxeador, pero considera que tiene ciertas cosas que debe abordar. En caso de no hacerlo y sube al ring creyendo que podrá hacer lo mismo para llevarlo a la victoria, no tendrá un buen resultado.

“Su mayor problema en esta pelea será su juego de pies. Siento que tiene un juego de pies terrible, se enfrenta a menudo. Un peleador con las habilidades y experiencia de Andrade podrá exponer eso. Creo que tendremos que ver una mejor versión de Benavidez si quiere la victoria”, sentenció Bradley.