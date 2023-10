El campeón mundial superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el noqueador australiano Tim Tszyu, defenderá su título cuando enfrente al campeón interino, el estadounidense Brian Mendoza, en el combate estelar de una cartelera que se llevará a cabo este domingo en Australia, sábado por la noche en América, en el Gold Coast Convention Centre, en Broadbeach, Queensland.

La pelea es organizada por No Limit Boxing y será televisada por Showtime y ESPN Latinoamérica.

“No tengo ninguna sensación de ser campeón mundial todavía; supongo que es sólo un pequeño trofeo”, dijo Tszyu, en conferencia de prensa, sobre su recién ascenso como Campeón Regular de la OMB. “Pero para mí, en el fondo, sólo quiero el cinturón de Jermell Charlo y quiero los cuatro cinturones envueltos en lugar de tener solo uno".

“Primero, buscará “detener el impulso” de Mendoza, quien viene de un par de victorias por KO sobre Jeison Rosario y Sebastián Fundora y demostrar que estoy una clase por encima”, reiteró.

Tszyu dijo que la de este sábado, será su última pelea en su Australia natal en el futuro previsible mientras se dirige a “las grandes súper peleas” en los EE. UU., "el tipo de eventos en los que su padre compitió en Estados Unidos hace más de 20 años.

Kostya Tszyu, derrotó al legendario Julio César Chávez en 2000 y unificó títulos de 140 libras cuando anotó un nocaut técnico en el segundo asalto sobre Zab Judah.

Todos estos años después, Tszyu está allanando su propio camino de destrucción con sus manos pesadas, un estilo de buscar y destruir que agrada al público y que se ha ido perfeccionando con cada pelea que pasa.

Pero ni siquiera su padre alcanzó realmente el estrellato en Estados Unidos. Tszyu tiene una oportunidad, y tiene poco que ver con su famoso apellido.

“El dominio y la capacidad de hacerse cargo de una división tal como lo hizo GGG (Gennadiy Golovkin). Fue un gran impacto en la escena estadounidense y la gente lo amaba”, dijo Tszyu sobre el gran peso mediano de todos los tiempos de Kazajstán, quien se convirtió en una atracción de taquilla con una serie de KO de castigo. "Aporto ese tipo de acción a cada pelea y pasión”.

“Es un gran ídolo para mí. Espero que los fanáticos del boxeo realmente me acepten porque ese es mi tipo de estilo y me gusta ofrecer peleas entretenidas, no aburridas”.

Tszyu, de 28 años y record de 23-0, 17 nocauts, defenderá su título OMB por vez primera, después que la organización lo eleve a estatus de campeón absoluto, cuando Jermell Charlo subió a al ring a retar al campeón indisputable de los supermedianos, Saúl “Canelo” Álvarez, ante quien perdió por la vía de los puntos el pasado 30 de septiembre en Las Vegas.

Será la tercera pelea de Tszyu en siete meses, después de noquear al ex campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Tony Harrison en Sydney en marzo y al mexicano Carlos Ocampo, clasificado mundialmente, en Gold Coast, en julio.

Mendoza derrotó al excampeón unificado Jeison Rosario en noviembre del año pasado, antes de noquear brutalmente al previamente invicto Sebastián Fundora para capturar el título interino del CMB en las 154 libras.

El contendiente “La Bala” Mendoza (22-2, 16 nocauts) dijo que sus explosivos golpes de poder marcarán la diferencia cuando se enfrente Tszyu.

Mendoza admite que Sydneysider Tszyu, es peligroso, pero cree que su poder en el boxeo marcará la diferencia la noche de la pelea. “Tengo más nocauts con un solo golpe... una vez que te atrapa, es un rematador y todo eso, pero creo que, basándonos en los hechos, tengo golpes más explosivos", dijo.

“Lo que pasa conmigo es que tengo poder, pero no soy sólo un golpeador poderoso. No entro ahí buscando un tiro, te lastimaré durante 12 asaltos”.

“Busco el nocaut, quiero dar un gran espectáculo, creo que es por eso que me llamaron aquí a este hermoso país en primer lugar, pero estoy allí para castigarte durante 12 asaltos”.

“Sí, tengo nocauts de un solo golpe aquí y allá, pero ya has visto mis últimas peleas... Llevo el poder tarde y estoy totalmente bien sin importar el tiempo que tenga que durar la pelea para obtener esa victoria, eso es lo que Tengo que hacerlo”.

Las dos derrotas en el historial de Mendoza fueron ante Larry Gómez y Alejandro Ramos en 2019 y 2021 respectivamente, ambas por puntos.

Esos reveses lo galvanizaron y ahora ha ganado tres peleas seguidas, todas por nocaut.

“Quiero eliminar a todos en mi división también", dijo. “Es parte del juego y por eso digo que una vez que entramos allí, ese interruptor se activa y es una guerra”.