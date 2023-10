Este martes 31 de octubre en Korakuen Hall de Tokio hubo una función de boxeo denominada “Phoenix Battle en su 105a edición” bajo la promoción del ex monarca mundial mínimo Hideyuki Ohashi, de 58 años, quien es el presidente de Ohashi Boxing Gym de la ciudad de Yokohama, por trasmisión en vivo en línea por Lemino de NTT Docomo de Japón.

La semifinal fue una pelea internacional irlandes-estadounidense a 12 rounds por campeonato regional de Asia-Pacífico de peso supergallo avalado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Fue un combate entre dos zurdos boxeadores y que el monarca y #4 de la OMB, #11FIB, #15CMB ranqueado mundial y ex campeón mundial supermosca, el irlandés radicado en Australia, Terence John “TJ” Doheney (25-4/18KOs, de 18Kos, de 37 años de edad y desde New South Wales, Australia) ganó por KOT a los 2:28 segundos del mismísimo primer round a su joven retador californiano y ex dos veces campeón amateur estadounidense y hasta entonces imbatido Japhethlee Llamido (11-1/4KOs, de 23 años de edad y desde Long Beach, California, EE.UU), quien hizo su primera pelea en Japón como un prospecto en tanto que TJ Doheny realizó su tercera pelea en Japón, precisamente en Korakuen Hall de Tokio, en donde se corono campeón mundial supergallo de la FIB en 2018 al derrotar por decisión unánime al japonés Ryosuke Iwasa.

Hoy, Tj Doheney salió exitoso en la primera defensa de su título regional, que conquistó en su penúltima pelea efectuada en junio de 2023 en Korakuen Hall de Tokio al imponerse por KOT en el cuarto round al nipón Kazuki Nakajima.

Este interesante duelo termino en forma relampagueante en favor del veterano TJ Doheney, quien subió al ring como peligro en los pronósticos antes de la pelea sobre Japhethlee Llamido, quien era favorito para ser vencedor por su juventud y rapidez como gran esperanza a calidad de posible futuro monarca mundial.

El Joven Japhethlee Llamido es un púgil ambidextro, pero, hoy salió a combatir de guardia zurda.

En el primer round, TJ Doheney conecto uno-dos al estilo zurdo Japhethlee Llamido, quien cayó a la lona sintiendo seriamente esta paliza del campeón y escuchó la cuenta de protección.

Apenas a duras penas, el púgil californiano pudo levantarse de la lona con las piernas tambaleantes con el cerebro medio noqueado.

Al reanudarse la pelea, TJ Doheney se puso encimoso y se lanzó al ataque general con toda agresividad tirando golpes sin cesar contra bien lastimado Japhethlee Llamido, quien no pudo menos de retroceder con las piernas bamboleantes en forma peligrosa. Fue el momento preciso en que el réferi japonés Michiaki Someya opto por detener la pelea para salvar al estadounidense.

Tras haber podido anotarse una victoria asombrosa y sorprendente volteando pronósticos, el monarca defensor TJ Doheney se muestra feliz en el ring y posa ante camarógrafos ostentando su cinturón de campeón rodeado de su hijo pequeño.

Tj Doheney nacio en Irlanda y cuando tenía 21 años, se trasladó a Australia, en donde se dio el salto al boxeo profesional tras haber actuado en el boxeo amateur desde su época de niñez de 7 años de edad con un historial de más de 200 peleas.

Después de la pelea, con bríos, TJ Doheney lanza un reto contra el imbatido japones Naoya Inoue, campeón mundial supergallo del CMB y de la OMB.