En su último combate, el púgil inglés Tommy Fury mantuvo su invicto al vencer por decisión mayoritaria al popular youtuber convertido en boxeador, KSI, en el combate estelar de la cartelera extra especial de MF & DAZN: X Series, que se llevó a cabo el pasado sábado en la Arena AO de Manchester, Inglaterra, con la victoria, Fury mejoró su palmarés a 10-0, con 4 nocauts

Ahora hay que mirar al futuro y Fury ha hablado de lo que podría ser lo siguiente en su carrera.

"Estoy a la cabeza de la mesa ahora. Nos sentaremos con todo el equipo y abordaremos qué es lo siguiente, pero ¿quién dice que tienen que ser los Pauls? ¿Quién dice que tiene que ser KSI?... Me encantaría compartir el ring con Conor McGregor, y si Conor quiere que sea el próximo, compartiré el ring con él al 100 por cien"

"Soy fan de Conor McGregor. Me cae bien. Es un buen hombre que me metió en UFC. Si él quiere compartir el ring, mi mano está ahí, la oferta está ahí. Tendré a Conor después".

Las nuevas declaraciones contrastan con lo que había dicho antes de la pelea contra KSI, donde había dado a entender que lo siguiente sería ir por un título mundial de boxeo.

"El plan es superar estas peleas de YouTube de la mejor manera que pueda y hacer lo que tengo que hacer en esta escena, y luego creo que soy lo suficientemente bueno para ganar un título mundial. No sé quién tendrá el cinturón en ese momento ni dónde estará ni en qué división de peso, pero sé que seré lo suficientemente bueno para ganar uno. Así que cuando llegue el momento adecuado, me alejaré de esta escena y saldré y pelearé por un título mundial porque nunca podría vivir conmigo mismo si no boxeara por uno"

KSI Vs. Tommy Fury FULL FIGHT HIGHLIGHTS pic.twitter.com/5QFWUAbaAW — Amaze (@Amazefulx) October 14, 2023

Sin embrago, parece que Fury aún no se siente preparado para un combate de boxeo por un título mundial y, al parecer, empezará a trabajar para un combate contra la superestrella irlandesa de la UFC, Conor McGregor.