Tommy Fury ha disfrutado de un gran 2023 con victorias por puntos sobre influencers populares, Jake Paul y KSI, frente a una gran audiencia.

Si Fury decide dejar el boxeo cruzado y regresar a la forma más tradicional, puede esperar una oportunidad por el título mundial si el australiano Jai Opetaia se sale con la suya, mientras está listo para enfrentar a la estrella británica.

Opetaia se presentó a los fanáticos del boxeo británico en septiembre cuando realizó una exhibición impresionante para destruir a Jordan Thompson en una pelea unilateral.

El próximo movimiento de Opetaia aún no está confirmado, pero está abierto a la idea de enfrentarse a Fury.

“Sabes, el boxeo es mi trabajo. Así es como pongo la comida en la mesa. Entonces, aunque Tommy Fury no está en mi radar, si quiere pelear por un título mundial, seguro que puede venir y conseguirlo”, dijo Opetaia al hablar con Fox Sports Australia.

“Felizmente le daré una paliza y volveré inmediatamente a perseguir esos cinturones. Nunca lo he visto en vivo, no, pero he visto algunos clips en las redes sociales y no es una mierda”.

“El tipo sabe lo que está haciendo y viene de una familia de boxeadores, pero este juego tiene niveles”.