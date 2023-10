A Tim Tszyu le pareció rara ver la actuación de Jermell Charlo, la cual describió como sumisa, en su encuentro contra la superestrella mexicana de boxeo, Saúl “Canelo” Álvarez, cuando lo derrotó por decisión unánime en 12 asaltos, el pasado sábado por la noche en el T-Mobile Arena de Las Vegas. ver la versión sumisa de Jermell Charlo que peleó contra Canelo Álvarez el sábado por la noche.

Tszyu mostró respeto por Charlo, siendo el primer campeón indiscutible del boxeo en las 154 libras de la era de los cuatro cinturones. Pero el australiano, recientemente coronado como campeón de peso mediano junior de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), cuestionó el desenvolvimiento de Charlo y no cree que haya tenido la verdadera intención de vencer al mexicano.

“En mi opinión, creo que Charlo estaba en el ring sólo para sobrevivir, no vi ninguna competitividad en él. Cuando peleó con Brian Castaño sí quería ganar, pero en esta pelea con Canelo, no sé, él nunca quiso ganar. Parecía que estaba ahí solo por participar, no para ser noqueado, actuó de forma inteligente, no para salir ganador, es lo que yo veo”, sostuvo Tszyu en entrevista con BoxingScene.com

Fanáticos y parte de la crítica no han dudad en condenar la actuación de Charlo en el ring, cuando Canelo ganó en las tarjetas de los jueces Steve Weisfeld (119-108) anotó sólo un asalto para Charlo, quien ganó dos asaltos cada uno según los jueces Max De Luca (118-109) y David Sutherland (118-109).

Álvarez propinó una derecha a Charlo en el costado de su cabeza, para hacerlo arrodillar en el séptimo asalto. Por su parte, el boxeador norteamericano evitó algunos golpes tras caer por segunda vez en su carrera como profesional. Sin embargo, Tszyu esperaba mayor desempeño en el debut de Charlo en las 168 libras.

"Fue extraño, si te dan la oportunidad de pelear por lo indiscutible, de crear un legado, te enfocas solamente en ello. Incluso entre los asaltos, su entrenador [Derrick James] decía: 'Hombre, estás perdiendo la pelea', realmente tienes que salir y ganar, pero apenas comenzaba el round, salía con el mismo pie trasero y lanzaba un par de golpes. En varias ocasiones fue sólo defensa, no pensaba en no en ser noqueado”, aseguró Tszyu.

Tszyu estaba programado para desafiar a Charlo por las coronas de 154 libras de la FIB, AMB, CMB y OMB el pasado 28 de enero, pero el estadounidense se retiró de la pelea al sufrir dos fracturas en su mano izquierda en medio de una sesión de sparring en diciembre pasado.

El encuentro se reprogramó, pero Charlo fue por una mayor oferta económica, además de la posibilidad de convertirse en campeón indiscutible en una segunda división, peleando contra el mexicano, hecho que llevó a elevar a Tszyu a campeón interino de 154 libras a campeón absoluto de la OMB, una vez sonara la campanada inicial de la pelea Canelo-Charlo.

Ahora, Tszyu defenderá su cinturón de la OMB ante Brian Mendoza, campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) este próximo sábado 5 de octubre en el Centro de Exposiciones y Convenciones Gold Coast en Broadbeach, Australia.

En tanto, Charlo confirmó luego de la pelea y su derrota desigual ante Álvarez que retornará a la división de 154 libras para su próxima pelea e indicó que podría estar interesado en el ganador de Tszyu-Mendoza.