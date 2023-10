El campeón mundial unificado de peso pesado, Oleksandr Usyk, ha dado una actualización sobre cuándo es probable que se enfrente al campeón del CMB, Tyson Fury, por el título mundial indiscutible de peso pesado.

En septiembre se hizo un anuncio oficial confirmando que Fury y Usyk se enfrentarán en Arabia Saudita por los cuatro cinturones de peso pesado, pero aún está en el aire cuándo sucederá esto y se espera mayor claridad después de que Fury se enfrente a Francis Ngannou el 28 de octubre.

Si Fury puede evitar sufrir lesiones importantes en su choque con el ex campeón de peso pesado de UFC, entonces se podría anunciar más información sobre la pelea con Usyk muy rápidamente, y al ucraniano le gustaría saber más sobre la pelea para poder prepararse en consecuencia.

“Me gustaría saber el día y el lugar exacto. Saberlo me permite planificar mi campo de entrenamiento y elegir su lugar. Todo esto me ayuda a empezar a prepararme”, dijo Usyk en su canal de YouTube.

“Entiendo que la promoción del combate es importante y necesaria, es un componente del espectáculo. Pero cuando sé el día y el lugar en el que puedo ponerme el casco, cerrar la visera y partir”.

Se ha mencionado la fecha del 23 de diciembre como una posibilidad para un enfrentamiento indiscutible, pero Usyk duda que ese sea el caso.

“No, no lo hago. Me gustaría que fuera en diciembre, pero no hay certeza”, respondió Usyk al discutir una posible fecha de pelea con Fury.