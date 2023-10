She's 𝐛𝐚𝐜𝐤! Yokasta Valle returns to the ring in 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐑𝐢𝐜𝐚 this Saturday 🆚 Anabel Ortiz LIVE on DAZN. pic.twitter.com/Li1XLYh77U