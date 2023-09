The Big Bang, Pierce O'Leary y el Big Banger “Sugar” Kane Gardner, pelearán en lo que promete ser una emocionante colisión con el título superligero internacional del CMB de O'Leary, en juego en la Arena OVO de Wembley, el 23 de septiembre.

El invicto O'Leary (12-0, 7 nocauts) de Dublín y Kane de Beswick (16-2, 7 nocauts) intercambiarán bombas como parte de una cartelera excelente que respalda la revancha de peso pesado entre Zhilei Zhang y Joe Joyce, un espectáculo que también presenta al regreso de Anthony Yarde en acción de peso semipesado contra Ricky Summers junto con la estrella de peso súper mediano Zach Parker.

O'Leary, de 23 años, en lo que será su cuarta batalla como peleador de Queensberry, ganó su cinturón del CMB con una amplia victoria por puntos sobre Emmanuel Mungandjela, en noviembre del año pasado, antes de hacer una espectacular primera defensa en Belfast, destruyendo Alin Florin Ciorceri en 71 segundos en mayo.

Gardner, de 28 años, llegará a la pelea tras una racha de cuatro victorias consecutivas y dos triunfos importantes. En mayo del año pasado viajó al norte, a Glasgow, como peleador visitante para enfrentarse al altamente calificado Marios Matamba y salió victorioso en 10 asaltos antes de, en marzo, vencer a Conah Walker en ocho en Bolton.

“Sí, es una gran pelea, realmente excelente”, consideró O'Leary, entrenado en iBox Gym, sobre su próxima tarea. “El chico tiene un gran historial, tiene mucha experiencia y sabe lo que está haciendo”.

“Escuche, estoy esperando una gran pelea. Por supuesto que espero que lo haga, cada peleador espera que, sin importar cuál sea su récord, esa es la naturaleza del deporte. ¡Lo esperaba en mi última pelea, pero llegué allí antes de que él pudiera hacer algo!”.

“Estaba muy contento con mi actuación y esperaba una pelea dura. Estaba tan concentrado que hice lo que tenía que hacer y lo saqué mucho antes de lo que pensé. Haré exactamente lo mismo para esta pelea, me mantendré concentrado y lo haré asalto tras asalto. Cuando me concentro sólo en mí mismo, saco la mejor versión de mí”.

“Que esté en una pelea dura como esta demuestra la confianza que Queensberry tiene en mí. Él mismo ha estado en peleas difíciles y ha hecho que las peleas sean difíciles contra los oficiales. No soy un oficial, tengo un gran coeficiente intelectual de boxeo y, si lo detengo, haré una gran declaración”.

Desde la perspectiva de un rincón alejado, Gardner ve esta pelea como su propia oportunidad de gran avance en una importante plataforma televisiva.

“Es lo que quería y lo que necesito”, dijo el atacante con sede en Lancashire. “Estoy más que preparado para ello. No he podido conseguir a nadie antes y me han rechazado a diestro y siniestro por varias razones”.

“Estoy feliz de haber conseguido una pelea por el título ahora después de siete años. Creo que me propusieron pelear con Dalton Smith dos o tres veces y lo rechazaron. Puede ser desalentador, pero me decía a mí mismo que debía seguir adelante y que llegaría una oportunidad”.

“He visto un poco a Pierce y sé que puede golpear un poco, pero para eso estoy en el juego. No me importan 50-50 peleas, he estado en ellas antes y es lo que quiero”.

“He estado diciendo que este es mi año decisivo y esta pelea literalmente lo completará. No puede dejar de ser una buena pelea y la verdad es que nunca me aburro”.