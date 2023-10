Una de las peleas más esperadas del año, el enfrentamiento por el título británico de peso pesado entre Fabio Wardley y David Adeleye, tendrá lugar en Riad el 28 de octubre en la cartelera del evento Battle of the Baddest, que presentará a Tyson Fury contra el rey de las MMA Francis Ngannou.

Promocionado por Queensberry, Top Rank y GIMIK Fight Promotions, la cartelera de Fury-Ngannou será transmitida en vivo por ESPN.

Hoy, en Londres, los principales participantes de apoyo se reunieron frente a los medios de comunicación antes de su partida hacia Arabia Saudita y a continuación se muestra una selección de citas clave de la sección principal del debate.

FRANK WARREN:

“Creo que esta es una pelea fabulosa y es la primera vez que conozco a Fabio, además de hablar brevemente con él por teléfono. De esto se trata, pesos pesados invictos, dos estrellas en ascenso del boxeo en un combate principal de apoyo a un evento único, que será transmitido a todo el mundo. Quien gane esta pelea se establecerá en todo el mundo, con muchos ojos mirando”.

“Esta es una gran oportunidad y puedes sentir el revuelo sobre esto y el evento. Esta pelea va a ser especial. Tuvimos ese desafortunado incidente la última vez y esperamos que se haya solucionado y se haya solucionado. Espero que podamos dejar eso atrás ahora y concentrarnos en la lucha. No lo dudes, esta pelea será emocionante”.

DAVID ADELEYE:

“La última vez no aprendí nada sobre él porque de todos modos sé qué clase de hombre es, así que en realidad no me mostró mucho. Él no es igual que yo, no está hecho de la misma tela. Eso ya lo sabía. No tenemos que hablar de la situación, pero igualo la energía. No entro allí sin malicia. Siempre estoy sonriendo y siempre estoy bien, simplemente igualo la energía”.

“Soy bastante bueno haciéndolo. Caminaste hacia mí y te ocupaste. Estaba nervioso, solo te empujé hacia atrás. Cuando discuto con los miembros del equipo, no voy a permitir que alguien de 17 piedras camine hacia mí. No me pongo nervioso, no sé qué es, es difícil de explicar, pero los nervios no lo son. Alguien como Fabio Wardley nunca podría provocarme ese tipo de nerviosismo. ¿Qué hace para que yo esté nervioso?”.

“Me pagan por darle una paliza, es dinero fácil. Eddie Hearn no apuesta por ti, ¿de qué estás hablando?”

FABIO WARDLEY:

“No sé si aprendí algo en particular, nada que no haya visto ya, en otras situaciones y otras circunstancias, de que está un poco nervioso. Cuando las cámaras están encendidas, es un gran escenario y un gran evento, la personalidad de la gente se nota. Nervioso, nervioso, nervioso, nervioso: todo eso ya lo habíamos evaluado. No era nada nuevo, pero era divertido verlo de cerca, eso es todo. Todo lo que hice fue girarme y mirarte y te pusiste nervioso”.

“¿Empujas a todos los que caminan hacia ti y se acercan a ti? Entonces, ¿soy sólo yo con quien estás nervioso? He tenido personas con las que he tenido problemas que caminan hacia mí y no estoy nervioso ni nervioso, estoy tranquilo. Caminé hacia ti para calmar las cosas. Nos habíamos conocido antes y por eso me acerqué para decirle que no era necesario. Juega tu papel, estamos aquí para ser profesionales al final del día. Estoy acostumbrado a tener una interacción madura con alguien a quien puedas acercarte. Eso no era necesario”.

“No creo que sea dinero fácil. Me pagan por ser lo que sea porque Frank se da cuenta de que no eres lo que ellos pensaban que eras, no eres lo que él pensaba que eras, así que me trajo para hacer un trabajo, deshacerse de ti. Creo que Frank está apostando su dinero por mí. Soy un tipo libre, puedo ir a donde quiera".

SOBRE RIYADH SEASON:

La capital de Arabia Saudita acoge cada año durante el invierno uno de los eventos de entretenimiento más importantes del mundo. Desde el lanzamiento de la Temporada de Riad en 2019, el festival ha recibido a visitantes de todo el mundo para vivir miles de conciertos, eventos deportivos, experiencias gastronómicas y otros eventos culturales únicos. En 2023, la temporada de Riad comenzará el sábado 28 de octubre con una espectacular ceremonia de apertura y un histórico combate de boxeo entre Tyson Fury y Francis Ngannou.